Asesinan al esposo de la alcaldesa de Jerécuaro, Guanajuato, y lesionan a su hermano

Ataque armado en Jerécuaro deja víctimas mortales y heridos; Autoridades ya investigan los hechos. (@Chikistrakis)

Un grupo armado realizó un ataque dentro de un centro botanero, asesinando al esposo de María Isabel Acevedo Mercado, presidenta municipal del municipio de Jerécuaro, en Guanajuato.

En el ataque, una persona más perdió la vida y resultaron dos heridos, incluido el hermano de la alcaldesa, quien pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La alcaldesa de Jerécuaro aún no se pronuncia sobre el atentado contra sus familiares

Hasta el momento, María Isabel Acevedo Mercado, titular de la Presidencia Municipal de Jerécuaro, no se ha pronunciado respecto al asesinato de su esposo, Eduardo Olvera García.

Por su parte, el Ayuntamiento Municipal dio a conocer la noticia, externando consternación y apoyo a la funcionaria, y confirmando el fallecimiento del esposo de la alcaldesa.

“El Gobierno Municipal de Jerécuaro lamenta profundamente y condena enérgicamente los hechos ocurridos la noche de este viernes, en los que perdieron la vida Eduardo Olvera García, esposo de la presidenta municipal Isabel Acevedo, y una persona más”, anunció el Ayuntamiento mediante un comunicado.

¿Cómo fue el ataque donde murió el esposo de la alcaldesa de Jerécuaro e hirieron a su hermano?

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en “Los Sabinos”, un botanero localizado en la cabecera municipal de Jerécuaro.

En este lugar se encontraban Eduardo Olvera García, esposo de la presidenta municipal, y el hermano de esta, Francisco Acevedo Mercado, junto con otras dos personas aún sin identificar.

Presuntamente, al lugar llegó un grupo de sujetos armados y, tras ubicar a las víctimas, abrieron fuego contra ellas, asesinando al esposo de la alcaldesa y a un acompañante, e hiriendo al hermano de esta y a otra de las personas que se encontraba con ellos.

Tras realizar el ataque, los sujetos armados huyeron del sitio

De acuerdo con testimonios de habitantes cercanos al botanero donde ocurrió el ataque, aproximadamente a las 20:30 horas del viernes 13 de marzo se escucharon detonaciones dentro del establecimiento.

De acuerdo con el Gobierno Municipal de Jerécuaro, tras el ataque, elementos de seguridad activaron un operativo en la zona para la localización de los responsables, señalando que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya realiza las averiguaciones pertinentes.