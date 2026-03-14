Cancillería mantiene en alerta embajadas de México en Medio Oriente

Embajada de México en Medio Oriente

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, tuvo una nueva reunión virtual de trabajo con los titulares de las embajadas de México en el Medio Oriente, para dar seguimiento a las condiciones de seguridad y protección de las y los mexicanos que residen o están en tránsito en la región.

De la Fuente informó que se ha facilitado la evacuación de 1,240 connacionales por medio de vías seguras, aprovechando la apertura gradual del espacio aéreo. La mayoría de los turistas que solicitaron asistencia se encontraban en Emiratos Árabes Unidos, Israel, Bahréin, Líbano, Arabia Saudita, Jordania, Irán y Catar, los cuales lograron ser evacuados.

“El fortalecimiento de las medidas de seguridad seguirá siendo la prioridad de la asistencia consular. Salvaguardar, como se ha logrado hasta ahora, la integridad física tanto de nuestras y nuestros connacionales, como la de todas las personas que laboran en nuestras representaciones y sus familiares”, afirmó la cancillería.

El canciller exhortó a redoblar esfuerzos y reiteró su reconocimiento al trabajo profesional y comprometido que realiza el personal diplomático de México en todos los países de la región. Asimismo, les instruyó a mantener el contacto con las autoridades locales y en particular con las cancillerías de cada país.

Por último, Ramón de la Fuente recalcó os teléfonos de las representaciones de México en Medio Oriente:

Embajada en Irán (opera temporalmente en Azerbaiyán)

+98 912 122 4463 (número iraní)

00 994 50 647 4304 (número azerbaiyano)

Embajada en Azerbaiyán

00 994 50 228 8636

Embajada en Israel

054-316-6717

Embajada en Jordania

0778 00 0494

Embajada en Qatar

3363 4450

Embajada en Arabia Saudita

+966557539374

Embajada en Kuwait

+965 9401 6333

Embajada en EAU

504 54 0273

Embajada en Líbano

03 044 598

Oficina de Representación en Palestina

+972 54 447 0095

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