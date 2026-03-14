“En México gobierna el pueblo, pero también las mujeres”, afirma Sheinbaum en Nayarit

Claudia Sheinbaum en Nayarit

La presidenta de México Claudia Sheinbaum recordó que en México gobierna el pueblo y también las mujeres, ya que con su llegada a la presidencia llegaron todas, lo anterior al encabezar la inauguración de un Centro LIBRE en el municipio de Ixtlán del Río, en Nayarit.

“Por eso dije que llegamos todas. Ayer dije: ‘¿Quién gobierna México?’ Porque luego andan diciendo que otros gobiernan México. No. En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”, afirmó.

La mandataria destacó que los Centros LIBRE son un espacio de encuentro para las mujeres mexicanas en el que podrán recibir asesoría jurídica, psicológica o simplemente participar en un curso, taller o club de lectura y la meta es contar con uno en cada municipio del país.

Explicó que en estos espacios también se construyen las Redes de Mujeres Tejedoras de la Patria, que sirve como grupos de apoyo para las mujeres que lo necesiten y son vínculo con el Gobierno de México para atender diversas problemáticas.

Y recordó que se han implementado programas impulsados por su administración como la Pensión Mujeres Bienestar, que reconoce el trabajo en el hogar y de cuidados que históricamente han realizado las mujeres y que no ha sido reconocido. Además de entregar más de 25 millones de Cartillas de los Derechos de la Mujer.

Destacó la importancia de reconocer a las mujeres en la historia y por ello este año ya son 18 fechas en el calendario cívico en el que se conmemora a las heroínas de la patria. Aunado a que el 21 de marzo se nombrará a Margarita Maza como “Primera Embajadora Histórica de México”.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, reconoció a la presidenta y destacó su temple y capacidad para marcar pauta en la defensa de los mexicanos y, en particular, de las mujeres con la construcción de estos Centros LIBRE, que buscan atender todas las violencias y brindar asesoría.

Anuncian encuentros con mujeres

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que así como tuvo un encuentro con mujeres de las Fuerzas Armadas el pasado 8 de marzo, se reunirá con mujeres médicas, científicas, campesinas e indígenas del país.

En su intervención, la secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández, informó que en Nayarit suman 17 Centros LIBRE y en abril se abrirán tres más para contar con un espacio en cada uno de los 20 municipios de este estado y avanzar en el cumplimiento de la instrucción de la Presidenta para que haya uno por cada municipio del país.