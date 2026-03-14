Gobierno de México coordina acciones ante presencia de hidrocarburo en playas del Golfo

El Gobierno de México informó que mantiene acciones coordinadas para atender la presencia de hidrocarburos detectada en playas del Golfo de México, principalmente en zonas costeras de los estados de Veracruz y Tabasco, donde desde inicios de marzo se reportaron manchas de material contaminante en la arena y el mar.

De acuerdo con autoridades federales, las labores se realizan mediante un esquema de coordinación interinstitucional encabezado por un Centro de Comando Unificado instalado en Veracruz. En estas acciones participan dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Marina (Semar), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como autoridades estatales y locales.

Las autoridades explicaron que la presencia del hidrocarburo ha sido detectada en diversos puntos del litoral, particularmente en áreas cercanas a los municipios de Alvarado y Coatzacoalcos, en Veracruz, así como en zonas costeras de Tabasco. Según los reportes oficiales, las condiciones meteorológicas y las corrientes marinas habrían influido en el desplazamiento de las manchas de hidrocarburo hacia las playas.

Tras los primeros reportes realizados por pescadores y habitantes de la región a principios de marzo, personal técnico de distintas dependencias comenzó recorridos de verificación en instalaciones portuarias y zonas costeras. Durante estas inspecciones no se detectaron fugas en terminales o infraestructura cercana a la costa; sin embargo, sí se identificaron restos de hidrocarburos con distintos niveles de degradación en algunos tramos de playa.

Para contener y evaluar la posible expansión del contaminante, el gobierno federal desplegó diversas herramientas de monitoreo. Entre ellas se encuentran vuelos de reconocimiento con aeronaves, patrullajes marítimos, el uso de drones, así como análisis satelitales y estudios sobre corrientes marinas. Estas acciones permiten obtener información sobre el comportamiento del hidrocarburo y definir estrategias de mitigación ambiental.

Además, Pemex implementó trabajos de contención y limpieza en altamar mediante el despliegue de la embarcación especializada Oil Rec, la cual instaló barreras de contención y realizó labores para recuperar parte del material contaminante y evitar que se extendiera hacia otras zonas del litoral.

De manera paralela, se han conformado brigadas de limpieza en playas con la participación de pescadores, autoridades locales y habitantes de las comunidades cercanas. Estas brigadas realizan trabajos de retiro de residuos contaminados y apoyo a las zonas donde se ha detectado mayor presencia de hidrocarburos.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, el origen del contaminante continúa bajo investigación. Los modelos oceanográficos analizados indican que el hidrocarburo habría llegado desde el mar hacia la costa, aunque aún se realizan estudios para determinar con precisión la fuente de la contaminación.

El gobierno federal aseguró que, una vez identificado el origen del derrame, se aplicarán las sanciones correspondientes conforme a la legislación ambiental vigente. También se buscará garantizar la reparación del daño ambiental y la protección de las comunidades que dependen de actividades como la pesca y el turismo de la región.

Las dependencias involucradas indicaron que los trabajos de monitoreo, limpieza y contención continuarán en los próximos días, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y evitar que la contaminación se expanda a otras áreas del golfo de México.