La K’uínchekua 2026 dejará una derrama de 25 millones de pesos: Sectur

K’uínchekua 2026

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, estuvieron presentes en la inauguración de “K’uínchekua 2026, la fiesta de Michoacán”, un encuentro cultural que celebra la identidad, las tradiciones y la riqueza ancestral de los pueblos originarios del estado.

Las autoridades informaron que del 13 al 15 de marzo, la zona arqueológica de Las Yácatas, en Tzintzuntzan, serán el escenario de esta celebración que reúne a más de 350 artistas para presentar música, danzas tradicionales y rituales ancestrales.

“Es un orgullo ver cómo las comunidades comparten su historia, su origen y sus tradiciones a través de esta celebración. Invito a todas y todos a vivir esta expresión cultural única y a seguir disfrutando de las actividades durante el fin de semana. ¡Que viva Michoacán y que viva México!”, enfatizó la titular de la Sectur.

Rodríguez Zamora afirmó que este encuentro no sólo es una celebración cultural, sino también una plataforma que impulsa el turismo y la economía local, al reunir gastronomía tradicional, artesanías y experiencias culturales que permiten a visitantes nacionales e internacionales acercarse a la esencia de Michoacán.

“Cuando la cultura se comparte con respeto y se convierte en motivo de viaje, de orgullo y de aprendizaje, no sólo preservamos nuestras tradiciones: también generamos bienestar para las comunidades y abrimos nuevas oportunidades para el turismo”, manifestó la funcionaria.

Ambos funcionarios destallaron que “K’uínchekua 2026″ ofrecerá además una experiencia gastronómica con más de 15 cocineras y cocineros tradicionales, así como un pabellón artesanal con la participación de artesanas y artesanos provenientes de las siete regiones turísticas de Michoacán: Centro, Lacustre, Meseta Purépecha, Oriente, Occidente, Costa y Bajío. También mencionaron que el estado cuenta con más de 16 ramas artesanales.

Por ello, las autoridades prevén que se superen los 27 mil asistentes, cifra superior a los más de 25 mil visitantes registrados en 2025, lo que podría generar una derrama económica aproximada de 25 millones de pesos.

Asimismo, esperan la llegada de visitantes provenientes de al menos 10 estados del país, entre ellos Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Tabasco, así como de 12 países, entre los que destacan Suiza, Francia, Alemania y Corea del Sur.

La Crónica de Hoy 2026