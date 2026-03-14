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El llamado es para personas afectadas por la cancelación unilateral de compras realizadas los días 17 y 18 de marzo de 2025

Profeco exhorta a personas afectadas por Walmart a realizar la demanda colectiva

Por Giovanna Morales Gómez
Walmart México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a la población para sumarse a la demanda de acción colectiva por la Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V., por la cancelación unilateral de compras, por la falta de entrega de uno o más productos adquiridos los días 17 y 18 de marzo de 2025.

Las compras canceladas unilateralmente se realizaron a través de los sitios web https://www.bodegaaurrera.com.mx y https://www.walmart.com.mx/.

De acuerdo con el artículo 24, fracción III, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece que la Profeco tiene la facultad de representar individualmente o en grupo a las personas consumidoras ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, pues la institución iniciará la demanda de acción colectiva, para lo que pide a las y los afectados la siguiente documentación:

  • Formato de Consentimiento en favor de la Procuraduría Federal del Consumidor.
  • Identificación Oficial Vigente (anverso y reverso).
  • Relatoría de hechos: Escrito libre firmado por la persona consumidora afectada, en el que señale modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos.
  • Documentos con los que se acredite la relación de consumo: Comprobantes de pago (tickets, facturas, vouchers, estados de cuenta, transferencias, fichas de depósito, correos electrónicos, etc.)
  • Cualquier otro documento relacionado con la afectación.
  • Formato adicional de datos personales.

La dependencia precisó que las personas afectadas deberán remitir la documentación vía electrónica a la cuenta de correo acolectivas@profeco.gob.mx, o de manera física en oficinas centrales de la Profeco o en la oficina de defensa del consumidor más cercana a su domicilio.

Para que una acción colectiva funcione, al menos 30 personas afectadas deberán presentar los daños de sus intereses comunes. Asimismo, tienen que adherirse al desarrollo del proceso y hasta 18 meses posteriores a que la sentencia haya quedado firme.

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