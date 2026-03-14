Profeco exhorta a personas afectadas por Walmart a realizar la demanda colectiva

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a la población para sumarse a la demanda de acción colectiva por la Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V., por la cancelación unilateral de compras, por la falta de entrega de uno o más productos adquiridos los días 17 y 18 de marzo de 2025.
Las compras canceladas unilateralmente se realizaron a través de los sitios web https://www.bodegaaurrera.com.mx y https://www.walmart.com.mx/.
De acuerdo con el artículo 24, fracción III, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece que la Profeco tiene la facultad de representar individualmente o en grupo a las personas consumidoras ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, pues la institución iniciará la demanda de acción colectiva, para lo que pide a las y los afectados la siguiente documentación:
- Formato de Consentimiento en favor de la Procuraduría Federal del Consumidor.
- Identificación Oficial Vigente (anverso y reverso).
- Relatoría de hechos: Escrito libre firmado por la persona consumidora afectada, en el que señale modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos.
- Documentos con los que se acredite la relación de consumo: Comprobantes de pago (tickets, facturas, vouchers, estados de cuenta, transferencias, fichas de depósito, correos electrónicos, etc.)
- Cualquier otro documento relacionado con la afectación.
- Formato adicional de datos personales.
La dependencia precisó que las personas afectadas deberán remitir la documentación vía electrónica a la cuenta de correo acolectivas@profeco.gob.mx, o de manera física en oficinas centrales de la Profeco o en la oficina de defensa del consumidor más cercana a su domicilio.
Para que una acción colectiva funcione, al menos 30 personas afectadas deberán presentar los daños de sus intereses comunes. Asimismo, tienen que adherirse al desarrollo del proceso y hasta 18 meses posteriores a que la sentencia haya quedado firme.
La Crónica de Hoy 2026