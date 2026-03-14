Profeco exhorta a personas afectadas por Walmart a realizar la demanda colectiva

Walmart México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a la población para sumarse a la demanda de acción colectiva por la Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V., por la cancelación unilateral de compras, por la falta de entrega de uno o más productos adquiridos los días 17 y 18 de marzo de 2025.

Las compras canceladas unilateralmente se realizaron a través de los sitios web https://www.bodegaaurrera.com.mx y https://www.walmart.com.mx/.

De acuerdo con el artículo 24, fracción III, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece que la Profeco tiene la facultad de representar individualmente o en grupo a las personas consumidoras ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, pues la institución iniciará la demanda de acción colectiva, para lo que pide a las y los afectados la siguiente documentación:

Formato de Consentimiento en favor de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Identificación Oficial Vigente (anverso y reverso).

Relatoría de hechos: Escrito libre firmado por la persona consumidora afectada, en el que señale modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos.

Documentos con los que se acredite la relación de consumo: Comprobantes de pago (tickets, facturas, vouchers, estados de cuenta, transferencias, fichas de depósito, correos electrónicos, etc.)

Cualquier otro documento relacionado con la afectación.

Formato adicional de datos personales.

La dependencia precisó que las personas afectadas deberán remitir la documentación vía electrónica a la cuenta de correo acolectivas@profeco.gob.mx, o de manera física en oficinas centrales de la Profeco o en la oficina de defensa del consumidor más cercana a su domicilio.

Para que una acción colectiva funcione, al menos 30 personas afectadas deberán presentar los daños de sus intereses comunes. Asimismo, tienen que adherirse al desarrollo del proceso y hasta 18 meses posteriores a que la sentencia haya quedado firme.

La Crónica de Hoy 2026