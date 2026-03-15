Agricultura reafirma en Foodex Japón su compromiso de diversificas mercados

Pabellón de México en Foodex 2026

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó que más de 40 empresas y organizaciones representan al sector agroalimentario mexicano en la Foodex 2026 en Japón, la cual es la feria de alimentos y bebidas más importante de Asia y una de las más grandes del mundo.

Al inaugurar el Pabellón de México en Foodex 2026, el consejero agropecuario para Asia-Pacífico, Alberto Cuellar Álvarez, reiteró el compromiso de la Secretaría de Agricultura para impulsar la diversificación de los mercados de las agroexportaciones mexicanas, a través de acciones que ayuden a incorporar un mayor valor agregado a los productos agropecuarios y pesqueros del país.

En representación del secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, apuntó que la colaboración entre todos los actores de la cadena productiva es fundamental para mantener la dinámica de crecimiento del sector alimentario y de bebidas, sobre todo en los actuales momentos de adversidad.

Detrás de cada venta e historia de éxito, precisó que está el trabajo de innumerables productoras, productores, jornaleras, jornaleros, técnicas, técnicos, inspectoras, inspectores, emprendedoras y emprendedores que hacen llegar los alimentos inocuos y de calidad a los consumidores de todo el mundo.

Japón es el segundo mercado de destino más importante para las exportaciones agroalimentarias y pesqueras mexicanas, después de Estados Unidos, y las ventas sectoriales a este país ascendieron a mil 47 millones de dólares en 2025. Entre los principales productos que se envían se encuentran la carne de cerdo y res, aguacate, destilados de agave (tequila y mezcal) y plátano.

Ambas naciones tienen suscritos el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón, firmado en 2005, y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que entró en vigor en 2018, que otorga un tratamiento arancelario preferencial a los alimentos y bebidas mexicanas.

México ocupa el cuarto lugar en el ranking de países exportadores de carne de cerdo a Japón, el quinto en carne de res, el tercero en plátano, el segundo en calabaza kabocha y el primero en aguacate y espárrago.

El arándano, jarabe e inulinas de agave, limón persa, café, tequila, mezcal, merluza, calamares y sepias, preparaciones de carne de cerdo, aguacate congelado y purés de frutas son los productos con mayor incremento en ventas en años recientes.

En la edición 2026, el Pabellón de México cuenta con una superficie de exhibición de 306 metros cuadrados y se exhiben los principales productos de exportación mexicanos como tequila, mezcal, aguacate, carne de res y cerdo, miel, jarabe de agave, mango, entre otros ya mencionados.

Asimismo, tienen presencia los gobiernos de Jalisco, Chihuahua y Aguascalientes, la Mexican Pork Exporters Association, Mexican Beef Exporters Association, la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de Jalisco (APEAJAL), la Asociación de Empacadoras de Mango de Exportación (EMEX), la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC) y el Consejo Regulador del Tequila.

En su primer día, expositores mexicanos atendieron diversas citas de negocios y participaron en el programa de degustaciones, en el que los clientes potenciales de la región descubrieron la versatilidad, calidad y sabor de los productos nacionales.