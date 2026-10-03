Sheinbaum inaugura puente de acceso al Puerto de Veracruz

Inauguración del puente en Puerto de Veracruz

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el puente elevado de acceso al Puerto de Veracruz, infraestructura que presentó como un compromiso de campaña cumplido y que había sido solicitada desde hace 20 años.

En la inauguración, Sheinbaum destacó que la obra contó una inversión de 860 millones de pesos y apuntó que su conclusión se adelantó respecto al periodo previsto.

“Lo íbamos a inaugurar en diciembre y nos adelantamos porque lo acabaron más rápido. En octubre lo estamos inaugurando, 3 de octubre de 2026”, declaró.

La mandataria presidencial enunció que el puente beneficiará tanto a los habitantes del Puerto de Veracruz y su zona metropolitana como al transporte de carga que se dirige al recinto portuario.

“Esta obra particularmente, como decía Rocío, nos tiene muchísimos beneficios para quienes viven en el Puerto de Veracruz y la zona metropolitana, y también para todo el transporte de carga que va al puerto, pues podemos decir: compromiso de campaña cumplido”, precisó.

Sheinbaum pormenorizó que esta infraestructura es parte de un programa federal la cual plena construir 400 puentes en su sexenio. Detalló que el plan integra la reconstrucción de estructuras afectadas por fenómenos naturales y la edificación de accesos, distribuidores viales y túneles para atender problemas de movilidad.

“Por todo el país estamos realizando este tipo de obras”, manifestó.

Obra solicitada por 2 décadas

Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, enteró que la iniciativa llevaba 20 años siendo requerido para mejorar el acceso al puerto y separar el tránsito de carga del flujo vehicular de la zona conurbada.

“Esta obra se había solicitado desde hace 20 años, muchísimo tiempo, y se sabía que tenía que ser una obra de esta dimensión, muy grande, y no se había hecho por parte de la Federación por diferentes motivos, pero se necesitaba ejecutar”, comunicó Nahle.

Subrayó que el volumen de mercancías que se moviliza diariamente hacia el Puerto de Veracruz obligaba la construcción del paso elevado.

Del mismo modo, estimó que entre 15 mil y 20 mil tráileres entran y salen cada día del recinto portuario con dirección al centro del país, por lo que el tránsito de carga se mezclaba con la circulación urbana.

“La carga y descarga del puerto es muy importante a nivel nacional y esta parte ya estaba congestionada, incluso con el área conurbada que ha crecido la ciudad hacia acá, entonces es muy importante porque nos ayuda en la movilidad”, especificó la gobernadora.

Reducción de tiempos de traslado

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, reveló que el puente fue diseñado para separar los recorridos de largo itinerario procedentes de Xalapa del tránsito urbano y de los vehículos que se dirigen hacia el boulevard portuario.

Esteva recalcó que dicha zona circulan más de 34 mil vehículos y que, antes de la construcción de la estructura, las demoras en la intersección podían rebasar más de 50 minutos.

El paso elevado contiene dos cuerpos y cuenta con 8 carriles en operación: 4 elevados y 4 laterales. La SICT firmó que la obra inaugurada reducirá hasta en 50 minutos los tiempos de recorrido de los vehículos de largo itinerario.

Los trabajos iniciaron en julio de 2025 y estuvieron a cargo de 2 mil 602 trabajadores asignados en 12 frentes. La cimentación se realizó sin interrupciones por a la circulación, ya que primeramente se levantó uno de los cuerpos y luego el segundo.

El puente está estructurado con 44 claros, 260 pilas colocadas a 15 metros de profundidad, 44 cimentaciones y 44 columnas.

Esteva puntualizó que la inversión fue de 861 millones de pesos y dijo que el primer cuerpo requirió 8 meses de trabajos, mientras que el segundo fue construido en 6 meses.

El funcionario federal añadió que todavía quedan pendientes algunos trabajos menores y que las laterales serían abiertas en su totalidad en las próximas 2 semanas, debido a que fue necesario reubicar tuberías de gas y drenajes.