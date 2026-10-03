Monte de Piedad Fundación Dondé te ayuda a recuperar tus prendas empeñadas tras el año de huelga; así es el proceso

Tras finalizar la huelga del Monte de Piedad, los usuarios han presentado quejas y dificultades para liquidar sus prendas empeñadas. Aquí te contamos qué ha dicho la Fundación Rafael Dondé para ayudar a las personas.

Nacional Monte de Piedad ha anunciado que reabrirá sus puertas el 7 de octubre, por lo que se podrá agendar cita para la liquidación de las prendas empeñadas; ante esto, distintos usuarios se han quejado en redes sociales, porque reportan el cobro elevado de intereses.

¿Cómo funciona la ayuda de Fundación Dondé para recuperar prendas del Monte de Piedad?

Por lo que en redes sociales ha surgido un anuncio de Fundación Dondé, en el que ofrece ayuda a los usuarios para recuperar sus prendas empeñadas; aunque no ha sido confirmada esta información, en el anuncio se hace alusión a su opción de préstamo FlexDondé.

De acuerdo al anuncio, la casa de empeño ofrece a los usuarios mejorar las condiciones sobre la tasa de interés general que está adscrita en la boleta del cliente.

FlexDondé ofrece una línea de préstamo revolvente, la cual se adapta a las necesidades de cada persona, por lo que permite una mayor flexibilidad y da la posibilidad a los usuarios de disponer nuevamente de su dinero.

Paso a paso: ¿Cómo iniciar el trámite de rescate de tus prendas?

En el anuncio se puede observar que la Fundación Dondé pide a los clientes llevar su boleta a la sucursal para que la mejora de condiciones se aplique sobre la tasa de interés general descrita en la misma. La boleta puede ser digital o física.

De acuerdo con la página de la casa de empeño, FlexDondé funciona de la siguiente manera:

Cotizar el préstamo desde la app Dondé Móvil. Llevar el artículo a la sucursal. Recibir el dinero en la cuenta de Banco Dondé.

¿Cómo saber cuánto debo pagar en Nacional Monte de Piedad?

Para aquellas personas que tienen un empeño pendiente, Monte de Piedad ha informado que los usuarios tendrán que solicitar la información sobre su saldo, fecha de vencimiento y refrendo. Además anunció que tendrán un esquema de beneficios económicos inmediatos.

Una de las alternativas que ha dado para consultar el saldo es a través de la aplicación móvil Mi Monte App o en su página web Mi Monte Web con el número del contrato.