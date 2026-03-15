Directora de CFE visita proyecto Central Ciclo Combinado Francisco Pérez Ríos

Central Ciclo Combinado Francisco Pérez Ríos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) arrancó una nueva etapa en su Plan de Expansión 2025-2030 con la primera visita oficial de la Directora General, Emilia Esther Calleja Alor, al proyecto Central Ciclo Combinado Francisco Pérez Ríos, en Tula, Hidalgo.

La obra forma parte de los proyectos estratégicos con los que la empresa de busca fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional y responder al crecimiento de la demanda energética que existe en todo el territorio mexicano.

Una vez iniciada sus operaciones, la central aportará 930 megawatts (MW) de capacidad, suficientes para abastecer aproximadamente 4 millones de hogares, lo que permitirá reforzar el suministro eléctrico en la Zona Centro y el Valle de México, una de las regiones con mayor consumo energético.

Además del impacto en la confiabilidad del sistema, el proyecto también tendrá efectos en el desarrollo regional al generar empleos en Hidalgo y zonas cercanas, así como en la modernización de la infraestructura energética del país.

A diferencia de otras centrales de ciclo combinado, la planta Francisco Pérez Ríos integra en un solo eje dos unidades con una configuración de turbina de vapor, turbina de gas, generador eléctrico y recuperador de calor con sistema de aerocondensador, una tecnología de alta eficiencia que permitirá optimizar el proceso de generación eléctrica.

Durante el recorrido técnico también participaron el titular de la Dirección de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DIPI), Juan Francisco Cuevas Villagómez, y el subdirector de Ingeniería y Administración de la Construcción (SIAC), Jesús Iván Rodríguez López, quienes presentaron los avances en los estudios de mecánica de suelos, así como las actividades preliminares y gestiones administrativas necesarias para el desarrollo del proyecto.

La entrada en operación de la central permitirá retirar tres unidades de generación convencional que actualmente operan con combustóleo, lo que contribuirá a mejorar la calidad del aire en el corredor industrial Tula-Apaxco y avanzar en el proceso de transición energética del país.

“La expansión del sistema eléctrico es una prioridad para el desarrollo de México. Estamos trabajando para garantizar electricidad suficiente, confiable y continua para las familias, la industria y los servicios públicos, al tiempo que modernizamos nuestra infraestructura y avanzamos hacia un modelo energético más limpio”, señaló Directora General de la CFE.

El proyecto forma parte del conjunto de inversiones estratégicas impulsadas por la Comisión Federal de Electricidad dentro del Plan de Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, que contempla nuevas centrales de generación firme, energías limpias y proyectos de transmisión para fortalecer la confiabilidad de la red eléctrica.