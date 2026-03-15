“No es buen momento” para Plan B electoral: Coparmex; genera incertidumbre

El presidente de la Coparmex, Juan José Sierra advierte los riesgos para la inversión en México de un Plan B en materia electoral (Graciela López Herrera)

El sector empresarial del país alertó que “no es buen momento” para insistir en una reforma electoral a través del llamado Plan B pues México atraviesa un estancamiento económico y la revisión del T-MEC lo que ha generado incertidumbre para la inversión en el país.

“Ante el estancamiento económico, la incertidumbre y los retos en seguridad e inversión, no es momento de impulsar una reforma electoral”, alertó el dirigente de la Coparmex, Juan José Sierra.

Enviar señales de incertidumbre institucional –agregó--resulta incompatible con el objetivo de atraer capital productivo y aprovechar el potencial de crecimiento que ofrece el nearshoring.

“El país requiere estabilidad institucional para enfrentar sus desafíos prioritarios”, aseguró ante el anuncio del Plan B al Congreso de la Unión.

Recordó que datos recientes reflejan una desaceleración persistente en la actividad productiva; la inversión fija bruta registró una caída anual de -1.6% en diciembre de 2025, con 16 meses consecutivos de retrocesos, lo que confirma una tendencia prolongada de debilitamiento en la inversión.

En paralelo, la encuesta #DataCoparmex 2025 muestra que el 60.5 % de las empresas considera que no es un buen momento para invertir, un nivel comparable al observado durante la pandemia.

“La mejor reforma electoral es que no haya reforma electoral”, recalcó

El dirigente del organismo empresarial aseveró que la revisión del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá que arranca en las próximas horas exigen fortalecer la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.

“México requiere estabilidad política, instituciones sólidas y reglas claras que garanticen la certeza jurídica necesaria para atraer inversión, impulsar el crecimiento económico y ampliar la generación de empleos formales”, indicó

Insistió en que cuando las reglas cambian de manera constante, se envían señales de incertidumbre que debilitan la confianza y afectan directamente el dinamismo económico del país.

Sierra aseveró ante el anuncio de un llamado Plan B, la mejor reforma electoral es que no haya una reforma electoral.

El dirigente de Coparmex expresó su disposición permanente al diálogo responsable y la construcción de acuerdos que fortalezcan la democracia mexicana pues recordó que preservar reglas electorales claras, estables y legítimas constituye una condición indispensable para proteger el Estado de Derechos y asegurar un entorno de certidumbre para la inversión, el empleo y el desarrollo nacional.