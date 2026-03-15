Nuevo “reelanzamiento” del PAN; anuncia “decisión estratégica” el 21 de marzo

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero asegura que será un "mensaje clave" para el futuro del PAN y del país.

Luego de perder impulso tras el “relanzamiento” que realizó en octubre pasado, la dirigencia nacional del PAN, intenta retomar el camino rumbo a las elecciones del 2027 y 2030 para lo cual este 21 de marzo dará un anuncio “clave para el futuro del partido y del país” donde se espera la apertura del blanquiazul a la sociedad.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero recalcó que se dará a conocer la decisión más importante que ha tomado Acción Nacional en más de 20 años para consolidar su ruta de crecimiento electoral rumbo a los procesos electorales del 2027 y 2030.

El PAN busca abrirse a la sociedad lo que incluye candidaturas a ciudadanos que no sean panistas.

Históricamente ha sido un partido donde los cargos de representación popular, desde diputados, senadores, gobernadores y hasta la candidatura presidencial son electos por la militancia panista o su Asamblea.

Por ello, el PAN busca apertura Ciudadana para lo cual ha implementado un sistema de afiliación más sencillo mediante el uso de aplicaciones móviles y la credencial del INE, facilitando la participación de ciudadanos interesados en ser candidatos.

El PAN señaló que México atraviesa un momento complejo marcado por la inseguridad, problemas en el sistema de salud y señales preocupantes de concentración del poder que han encendido alertas sobre el rumbo democrático del país.

Sostuvo que mientras el país enfrenta estos desafíos, el oficialismo ha mostrado una profunda incongruencia entre su discurso y su práctica política, con casos que han generado cuestionamientos públicos sobre corrupción, nepotismo, lujos y presuntos vínculos con estructuras criminales.

En este contexto, aseguró que ha iniciado una nueva etapa de renovación política y organizativa, basada en sus principios históricos de defensa de México, la patria, la familia y la libertad.

Romero, adelantó que el próximo 21 de marzo el partido realizará un evento en la Ciudad de México, en el que se dará a conocer una decisión estratégica que marcará una nueva etapa para Acción Nacional.

“Será un evento en la Ciudad de México, con todos los panistas, con mucha gente incluso que no militante de nuestro partido, donde anunciaremos la decisión más importante que ha tomado Acción Nacional en más de 20 años para consolidar la ruta de nuestro crecimiento electoral con el fin de darle a México la esperanza que las familias necesitan”, adelantó.

Acción Nacional invitó a la ciudadanía a seguir de cerca este anuncio y a sumarse a la construcción de soluciones para México.