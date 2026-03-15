Respalda Sheinbaum llamado de solidaridad con Cuba

Sheinbaum: México seguirá apoyando a Cuba La Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el llamado que hizo la víspera López Obrador, en el sentido de hacer donaciones al pueblo de Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo respaldó el llamado que hizo la víspera, su antecesor Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de apoyar al pueblo de Cuba.

Como resultado del bloqueo económico y petrolero que se vive en la isla caribeña impuesto por Estados Unidos, la jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que su gobierno mantendrá la solidaridad con la isla porque “está sufriendo un pueblo hermano”.

“Decidimos que aun cuando era difícil enviar petróleo y vamos a seguir enviando ayuda”, por esa base que tiene el pueblo de México, esa fraternidad, y aunque reconoció que hay quienes no estén de acuerdo con el gobierno de Cuba, está bien, “pero eso no tiene por qué hacer que el pueblo sufra”.

“El día de ayer -abundó-, el presidente López Obrador escribió algo en sus redes sociales y dijo: ‘Me siento muy herido por lo que le pasa al pueblo de Cuba’, porque el pueblo de Cuba tiene muchos años que Estados Unidos y otros países le hicieron un bloqueo y no le permiten que lleguen productos”, resaltó en el encuentro con cientos de mujeres asistentes.

Por eso él (López Obrador) llamó ayer a la solidaridad del pueblo de México, para ayudar al pueblo de Cuba con otras personas que hace un tiempo llamaron a esa solidaridad a depositar en una cuenta especial que ahí está para que todos la conozcan.

Señaló lo anterior, en el marco de una gira de trabajo por Colima y Nayarit este fin de semana, la cual concluyó este domingo en el municipio de Compostela con el encuentro Pensión Mujeres Bienestar, la Presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó que la postura mexicana se sustenta en la tradición solidaria del país.

“Eso habla de la grandeza del corazón de las mexicanas y de los mexicanos. Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba desde el gobierno y quien quiera apoyar, que apoye”, indicó, al tiempo que resaltó que las y los mexicanos, “debemos sentirnos muy orgullosos de ser mexicanos y mexicanas. Somos un pueblo solidario que siempre está dispuesto a ayudar al prójimo”, fraternidad y ayuda mutua, la cual, aseveró, forman parte de la identidad nacional.

Nos caracteriza, abundó, el amor a las mexicanas y los mexicanos, el amor por el prójimo, el amor por la familia, el amor por la naturaleza y el amor a la patria. Y eso no nos lo va a quitar absolutamente nadie, eso es ser mexicana y mexicano.

En este mismo sentido, recordó la solidaridad del pueblo de México en situaciones adversas, como las lluvias del año pasado en Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla en donde la gente, pese a las condiciones, no dejó de ofrecer su apoyo y agradecimiento en cada recorrido de la mandataria.

“Eso no es de cualquier pueblo, eso es del pueblo de México y debemos sentirnos muy orgullosos y orgullosas de ser mexicanos y mexicanas. Somos únicos, es un pueblo extraordinario, trabajador”.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, externó su agradecimiento a la mandataria Federal por incluir a la entidad nayarita en el proyecto nacional de transformación, que ha permitido recuperar su patrimonio a las y los nayaritas y que traerá más proyectos de salud.

En su oportunidad, la titular de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, advirtió que en cumplimiento a la palabra de la presidenta Sheinbaum Pardo, a través del programa Pensión Mujeres Bienestar, se otorga un apoyo económico de 3,100 pesos bimestrales que reconoce toda una vida de trabajo de las mujeres.

A su vez, Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, resaltó que además de este apoyo económico, el gobierno de la primera mujer presidenta también impulsa acciones como la construcción de Centros Libre en cada municipio del país y la distribución de la Cartillas de Derechos para la Mujer.