Resultados de la Lotería Nacional: Sorteo Zodiaco 1738 hoy domingo 15 de marzo (Lotería Nacional)

La Lotería Nacional celebra este domingo 15 de marzo el Sorteo Zodiaco número 1738, uno de los sorteos tradicionales que se realizan semanalmente en México. La expectativa se concentra en el premio mayor de 7 millones de pesos, además de miles de premios adicionales que forman parte de la bolsa total que supera los 24 millones de pesos.

A continuación te presentamos la lista preliminar de resultados, con los números ganadores aún pendientes de confirmarse, mientras se actualiza la pizarra oficial del sorteo.

Resultados del Sorteo Zodiaco 1738 de hoy

Estos son los premios principales del sorteo celebrado este domingo. Los números se actualizarán conforme avance la publicación oficial de la lista de

Premio Premio mayor:

Signo: Aries

Número: 8115

Premio: 7,000,000 pesos

Segundo premio:

Signo: Acuario

Número: 8873

Premio: 1,100,000 pesos

Tercer premio:

Signo: Aries

Número: 6796

Premio: 1,100,000 pesos

Cuarto premio:

Signo: Piscis

Número: 6038

Premio: 176,000 pesos

Quinto premio:

Signo: Cáncer

Número: 1663

Premio: 176,000 pesos

Sexto premio:

Signo: Géminis

Número: 0633

Premio: 88,000 pesos

En total, este juego reparte 22,622 premios y reintegros, lo que permite que miles de participantes tengan la posibilidad de recuperar su inversión o ganar cantidades adicionales.

Cómo se jugó el Sorteo Zodiaco de este domingo

El Sorteo Zodiaco es uno de los sorteos más populares de la Lotería Nacional y se caracteriza por combinar números con los 12 signos del zodiaco.

Cada sorteo participa con 120,000 billetes, que van del número 00000 al 9999 para cada signo zodiacal. De esta forma, el signo también influye en la determinación de los ganadores.

Los jugadores pueden adquirir:

• Un cachito por 20 pesos• Una serie completa (20 cachitos) por 400 pesos

Quien compra la serie completa puede aspirar al monto total del premio mayor, mientras que quienes adquieren un solo cachito reciben la parte proporcional del premio.

Cómo cobrar un premio de la Lotería Nacional

Si tu número aparece en la lista de ganadores del Sorteo Zodiaco 1738, el cobro depende del monto obtenido.

• Premios menores pueden cobrarse en agencias expendedoras autorizadas.• Premios mayores deben reclamarse directamente en oficinas de la Lotería Nacional o instituciones autorizadas.• Es indispensable presentar el billete original en buen estado, ya que funciona como comprobante oficial.

Los ganadores cuentan con un plazo determinado para reclamar su premio antes de que prescriba.

El sorteo de hoy dentro del calendario de la Lotería Nacional

El Sorteo Zodiaco se celebra todos los domingos y forma parte de los sorteos tradicionales que organiza la Lotería Nacional en México. Cada semana ofrece una bolsa de premios millonaria y miles de oportunidades de ganar.

Para este 15 de marzo de 2026, el sorteo número 1738 mantiene el premio mayor de 7 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los eventos más seguidos por los jugadores que buscan comprobar si su número resultó ganador.

En las próximas horas se publicará la lista completa de premios y reintegros, donde los participantes podrán verificar si su cachito aparece entre los afortunados del sorteo.