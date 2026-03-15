Tarjetón Digital IMSS: ¿Qué procedimientos se deben seguir si se pierde el acceso? (Imagen generada con IA)

Como parte de su proceso de modernización, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha el Tarjetón Digital, una herramienta diseñada para mejorar el acceso de los usuarios a su información personal y financiera.

Aquí te compartimos qué puedes hacer en caso de perder el acceso al Tarjetón Digital que ofrece la dependencia y cómo cambiar tu contraseña, además de cuáles son los principales trámites que puedes realizar con este documento digital.

¿Qué procedimientos se deben seguir si se pierde el acceso al Tarjetón Digital?

Dentro del sistema IMSS Digital, los usuarios capturistas cuentan con la opción de recuperar su acceso en caso de no recordar la contraseña. Para hacerlo, es necesario ingresar al aplicación ICSOE y seleccionar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”, que aparece en la pantalla principal.

Una vez elegida esta alternativa, el sistema solicitará la CURP y el correo electrónico con el que el usuario fue registrado. Después de capturar estos datos y presionar el botón de ingreso, se enviará un mensaje al correo electrónico proporcionado.

Dicho correo incluirá un enlace para restablecer la contraseña. Al abrirlo, el usuario deberá crear una nueva clave, confirmarla y guardarla para completar el proceso.

Tarjetón Digital del IMSS 2026: ¿Ya sabes si lo necesitas?

Si eres trabajador del IMSS activo, puedes descargar tus tarjetones desde tu celular, casa u oficina mediante el Tarjetón IMSS digital para activos y jubilados.

Si eres trabajador del IMSS, ya sea activo o jubilado, el tarjetón digital IMSS puede servirte para varias cosas:

Saber cuánto recibirás en la próxima quincena o mes, en caso de que seas jubilado.

Verificar si te pagaron las guardias que ya firmaste.

Consultar descuentos y pagos extra.

Realizar trámites relacionados con tu tarjetón IMSS.

El Tarjetón Digital del IMSS forma parte de la nueva incorporación de herramientas tecnológicas que se ponen al servicio de los derechohabientes de la institución, por lo que su trámite representa una forma de facilitar la administración de los datos y el ahorro de tiempo que los usuarios pueden obtener al evitar filas para realizar ciertos trámites que antes se realizaban únicamente de manera presencial.