16 de marzo: ¿Qué se celebra este lunes en México?

16 de marzo en México Un día como hoy en el país tuvieron lugar algunos sucesos históricos, científicos y culturales.

Hoy lunes 16 de marzo está marcado por la ley como un día de descanso obligatorio al ser el tercer lunes del mes, fecha que se reserva para conmemorar el Natalicio del expresidente Benito Juárez (21 de marzo) con el propósito de otorgar a las familias un descanso para la convivencia e incentivar el turismo interno.

Sin embargo, este 16 de marzo también marca el aniversario de diversos eventos históricos, culturales y científicos que formaron parte del crecimiento del país, marcando su rumbo a lo largo de los años.

¿Qué se celebra este 16 de marzo en México?

Uno de los sucesos históricos que marcaron la historia de México un 16 de marzo, se encuentra:

1863: Tropas francesas se presentan en la ciudad de Puebla para atacar a las fuerzas republicanas del presidente Benito Juárez.

Por otra parte, entre los eventos ligados a la cultura y ciencia del país, tenemos la conmemoración a figuras importantes en la historia académica y artística de México; algunos de ellos, son:

1910: Muere Juan de Dios Peza . Poeta, escritor y político, fundador de la primera Sociedad de Autores Mexicanos.

Muere . Poeta, escritor y político, fundador de la primera Sociedad de Autores Mexicanos. 1925: Nace Luis E. Miramontes , químico mexicano que apoyó en la invención de la píldora anticonceptiva.

Nace , químico mexicano que apoyó en la invención de la píldora anticonceptiva. 1953: Nace Nicandro Puente , pintor y muralista mexicano. En los años 60, fundó el grupo de promoción cultural y de acción multidisciplinaria. Fue subdirector académico de la Escuela Nacional de Grabado, Pintura y Escultura “La Esmeralda”, del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

Nace , pintor y muralista mexicano. En los años 60, fundó el grupo de promoción cultural y de acción multidisciplinaria. Fue subdirector académico de la Escuela Nacional de Grabado, Pintura y Escultura “La Esmeralda”, del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). 1973: Muere José Gorostiza , escritor y diplomático mexicano. Fue profesor de Literatura Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), además de que fue asesor del representante del país ante el Consejo de Seguridad de la ONU en 1946.

Muere , escritor y diplomático mexicano. Fue profesor de Literatura Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México ( ), además de que fue asesor del representante del país ante el Consejo de Seguridad de la ONU en 1946. 1973: Nace Fernando Platas , clavadista olímpico mexicano. Su disciplina le otorgó tres medallas doradas en los Juegos Centroamericanos de México en 1990 y ocupó el tercer puesto en trampolín de tres metros, en la Copa del Mundo celebrada en China el mismo año. En las Olimpiadas de Sidney 2000, se convirtió en medallista de plata .

Nace , clavadista olímpico mexicano. Su disciplina le otorgó tres medallas doradas en los y ocupó el tercer puesto en trampolín de tres metros, en la el mismo año. En las Olimpiadas de Sidney 2000, se convirtió en . 2006: Inauguración de la Biblioteca José Vasconcelos en Buenavista.

¿Qué se celebra este 16 de marzo a nivel mundial?

Internacionalmente también existen algunos eventos culturales, de la salud y ambientales que se conmemoran este 16 de marzo; o en dos casos, a partir de este lunes.

Semana Mundial del Cerebro: Campaña internacional para concientizar sobre la investigación neurocientífica y la salud cerebral.

Campaña internacional para concientizar sobre la investigación neurocientífica y la salud cerebral. Semana Mundial de la Lengua Francesa y Francofonía: Dedicada a promover la diversidad cultural y el uso del francés como idioma de intercambio, solidaridad y diversidad.

Sin embargo, respecto a las efemérides específicas de este lunes 16 de marzo, internacionalmente encontramos: