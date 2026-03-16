Arranca revisión del T-MEC; permanencia del tratado y eliminar aranceles, exigencia: Ebrard

El arranque de la revisión del T-MEC solo incluye de momento a México y Estados Unidos. Canadá no estará presente

En medio de las tensiones comerciales y hasta de seguridad que se registran entre México y Estados Unidos, este miércoles arrancan las negociaciones formales para la revisión del T-MEC donde el secretario de Economía, Marcelo Ebrard pondrá sobre la mesa la necesidad de mantener el tratado comercial y retirar los aranceles.

Este arranque de las negociaciones será bilateral, es decir solo los representantes oficiales de México y Estados Unidos, pues no estarán los representantes de Canadá.

Si bien las reuniones formales arrancan el miércoles, este martes 17 de marzo se llevará a cabo una reunión interna previa a través de la plataforma Zoom para coordinar las posturas de los diversos sectores del gobierno mexicano, anunció el propio funcionario.

Ebrard presentó este lunes 16 de marzo de 2026 el plan estratégico aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum para encarar la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con lo que arranca el inicio formal de las gestiones diplomáticas y comerciales del Gobierno de México frente a sus socios del norte.

A través de sus redes sociales, el titular de Economía explicó que los dos principales temas que marcan la estrategia de negociación del gobierno mexicano será “la permanencia definitiva del T-MEC como el marco regulador del comercio regional”.

En segundo lugar, --agrega--México buscará la eliminación total de aranceles, una medida clave para mantener la competitividad de las exportaciones mexicanas en el mercado estadounidense.

“Cabeza fría y firmeza nos guiarán”, expresó el funcionario federal

La revisión de este Tratado comercial se registran en medio de una coyuntura internacional crítica con debates sobre reglas de origen, energía y el flujo de inversiones hacia la región pero al mismo tiempo marcada por la guerra que mantiene Estados Unidos e Israel contra Irán que ha disparado el precio del barril de petróleo en el mundo.