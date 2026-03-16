Ayuda humanitaria a Cuba: ¿De quién es la cuenta Banorte que compartió AMLO para apoyar a la isla?

AMLO El ex presidente de México hizo un llamado para enviar ayuda económica a la población cubana a través de una cuenta Banorte.

Este fin de semana, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador rompió su retiro mediático una vez más para solicitar ayuda humanitaria para Cuba. El exmandatario compartió un número de cuenta para que cualquier persona pueda unirse para realizar depósitos a favor de la isla. Dicha cuenta, no pertenece a López Obrador, sino que está a nombre de la asociación civil “Humanidad con América Latina”.

¿De quién es la cuenta Banorte que compartió AMLO para apoyar a Cuba?

La cuenta bancaria difundida corresponde al número 1358451779 y está registrada a nombre de la asociación civil Humanidad con América Latina.

Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba.



A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 15, 2026

De acuerdo con lo informado por el propio López Obrador, se trata de una organización impulsada por “ciudadanos, escritores y periodistas” con el propósito de canalizar ayuda solidaria hacia Cuba. La iniciativa busca recaudar fondos para adquirir productos básicos y enviarlos al país caribeño mediante mecanismos de cooperación civil.

La asociación es de creación reciente, pues fue constituida apenas en febrero de 2026, días antes de que se hiciera pública la convocatoria para donar. En los registros disponibles también se menciona la participación de intelectuales y promotores culturales vinculados a proyectos impulsados durante el gobierno de López Obrador; entre los nombres que han sido asociados con la iniciativa aparece el escritor e intelectual Carlos Pellicer López, quien anteriormente participó en el consejo del organismo Memoria Histórica y Cultural de México, creado durante el sexenio del exmandatario.

¿Quién es Carlos Pellicier y cuál ha sido su relación con AMLO?

Carlos Pellicer López es un artista y promotor cultural mexicano identificado en registros públicos recientes como representante legal de la asociación civil Humanidad con América Latina, organización vinculada a la colecta de donativos destinada a enviar ayuda humanitaria a Cuba.

Los documentos de registro indican que Pellicer López aparece como responsable o contacto en la inscripción de esta organización ante autoridades fiscales mexicanas, lo que lo coloca como una de las figuras administrativas relacionadas con la iniciativa difundida públicamente por el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Pellicer López pertenece a una familia con presencia en el ámbito cultural mexicano. Es sobrino del poeta, museógrafo y político tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, figura ampliamente reconocida en la literatura del siglo XX. La relación familiar es relevante en el contexto político e intelectual del sureste mexicano, ya que el propio Pellicer Cámara fue mentor e influencia temprana del joven López Obrador durante la década de 1970, cuando el futuro presidente participó en actividades políticas y campañas impulsadas por el poeta en Tabasco.

¿Puede el SAT investigar a esta cuenta por las aportaciones recibidas a favor de Cuba?

En materia fiscal, la organización cuenta con autorización del Servicio de Administración Tributaria para recibir donaciones. Según registros citados por medios nacionales, el organismo obtuvo el aval del SAT para captar aportaciones y operar como asociación civil dedicada a actividades de apoyo social. Este tipo de autorizaciones permiten recibir donativos, aunque también implican obligaciones de transparencia fiscal, presentación de informes y cumplimiento de reglas contables establecidas para organizaciones sin fines de lucro.

Las asociaciones civiles autorizadas para recibir donativos pueden ser sujetas a auditorías o revisiones fiscales por parte del SAT para verificar el origen de los recursos, su destino y el cumplimiento de los requisitos legales de las donatarias. Estas revisiones forman parte de las facultades ordinarias del organismo tributario mexicano para supervisar a organizaciones que manejan aportaciones públicas o privadas con fines sociales.

La convocatoria ha generado debate político y mediático en México, tanto por el origen reciente de la asociación civil como por el llamado del exmandatario a participar en la colecta. Mientras algunos simpatizantes han respondido con donativos, analistas han planteado interrogantes sobre la estructura, financiamiento y operación de la organización, temas que podrían ser revisados por las autoridades fiscales conforme a la legislación vigente para asociaciones civiles que reciben donativos.