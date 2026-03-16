Bancos en México endurecen retiros: este será el nuevo requisito obligatorio a partir de julio de 2026 (Cuartoscuro)

Los principales bancos que operan en México, como Banamex, BBVA México y Banco Azteca, implementarán un nuevo requisito obligatorio para realizar retiros de dinero en efectivo, medida que entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2026.

El cambio forma parte de una actualización en los protocolos de seguridad del sistema financiero y aplicará a millones de usuarios que realicen operaciones de alto monto en sucursales bancarias.

¿Cuál es el nuevo requisito para retirar dinero?

De acuerdo con la información difundida por la Asociación de Bancos de México (ABM), cualquier persona que desee retirar o depositar más de 140 mil pesos en efectivo deberá presentar una identificación oficial vigente.

Esta condición será obligatoria en ventanilla y, en caso de no cumplirla, la institución financiera no podrá procesar la operación solicitada.

¿A quiénes aplica la medida?

El nuevo requisito no afectará a todos los usuarios, sino únicamente a quienes realicen movimientos de grandes cantidades de dinero en efectivo.

Para operaciones menores, como los retiros en cajeros automáticos —que suelen tener límites diarios de entre 7 mil y 12 mil pesos—, no habrá cambios en el proceso habitual.

¿Por qué los bancos implementan este cambio’

Las instituciones financieras explicaron que esta medida tiene varios objetivos:

Reducir fraudes y suplantación de identidad

Disminuir riesgos de asaltos en operaciones de alto monto

Combatir el lavado de dinero

Fortalecer la seguridad del sistema bancario

Además, se busca impulsar el uso de medios digitales y reducir la circulación de efectivo en actividades ilícitas.

¿Qué pasará si no presentas identificación?

Si un cliente intenta realizar un retiro superior a 140 mil pesos sin identificación oficial, el banco deberá rechazar la operación hasta que se cumpla con el requisito.

Las autoridades financieras subrayan que esta disposición no sustituye otras regulaciones existentes, sino que refuerza los controles para operaciones consideradas de alto riesgo.