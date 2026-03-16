Se mantiene a la alza precio de barril de petróleo

Continua la alza en el precio de exportación del barril de petróleo

La mezcla mexicana de exportación cerró este lunes 16 de marzo en 89.40 dólares por barril, según el reporte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El precio ha sufrido incrementos desde inicio de 2026, donde el punto de inflexión se generó el pasado 26 de febrero cerrando en un precio de 61.72 dólares el barril.

Este incremento que representa aproximadamente el 44.83 por ciento en el precio del barril de febrero al día de hoy.

Durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que el precio promedio nacional por litro de gasolina regular disminuyó el 2.2% de febrero 2025 al pasado 13 de marzo. Disminución que se logró gracias a diversas instancias del gobierno y empresas del sector gasolinero para proteger la economía de las familias mexicanas ante el incremento internacional derivado del contexto geopolítico.