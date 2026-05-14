Cemex recibe distintivo Éntrale por prácticas de inclusión laboral

Cemex recibe distintivo Éntrale

Como resultado de una estrategia que tiene el objetivo de impulsar entornos de trabajo más accesibles e inclusivos, Cemex obtuvo el Distintivo Empresa Comprometida con la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 2026.

En esta edición, alcanzó un alto puntaje en el Índice de Inclusión Laboral, que evalúa su desempeño a partir de cuatro indicadores clave, consolidando así su séptima obtención consecutiva.

Esta compañía destacó por sus políticas de ajustes razonables y diversidad, entre ellas:

El desarrollo profesional de este sector de la población

El liderazgo y la comunicación incluyente que implementa

La accesibilidad, seguridad y herramientas de trabajo.

Para Cemex cada indicador representa historias que hablan de oportunidades abiertas, talento que encuentra espacio para desarrollarse y equipos que entienden que apoyar la diversidad es una fortaleza para el negocio.

El Distintivo fue otorgado por Alianza Éntrale en conjunto el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Este logro proyecta una visión de futuro en la que el crecimiento va de la mano con la equidad y la responsabilidad social.

Para Cemex, siete años consecutivos con este reconocimiento refleja una forma de trabajar donde la inclusión deja de ser una iniciativa aislada para consolidarse como parte integral de la cultura organizacional.

La inclusión no es un objetivo aspiracional, sino una práctica cotidiana que impacta tanto al negocio como a la sociedad.