Pemex elevó 21.9% la refinación de crudo en el primer trimestre del año

Pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex) destacó que durante el primer trimestre de 2026 aumentó de manera significativa la refinación de crudo, incrementó la producción de gasolinas y diésel y redujo la dependencia de importaciones de combustibles, apoyado por la entrada en operación de la refinería Olmeca y la modernización de la refinería de Tula.

En un comunicado, la empresa pública informó que entre enero y marzo el proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) promedió un millón 141 mil barriles diarios (Mbd), cifra que representó un incremento de 21.9% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Precisó que este resultado fue impulsado principalmente por la refinería Olmeca, que reportó un aumento de 164 Mbd, así como por la refinería de Tula, que elevó su proceso en 39 Mbd, gracias a la operación continua de la planta coquizadora que entró en funcionamiento en julio de 2025.

“Este desempeño refleja una trayectoria sostenida de recuperación del SNR, con cinco trimestres consecutivos de crecimiento y el mayor volumen trimestral registrado en 11 años”, aseveró la petrolera.

Pemex señaló que, como resultado del mayor nivel de proceso, la producción de petrolíferos promedió un millón 110 mil barriles diarios, lo que significó un incremento de 21.9 por ciento respecto al mismo trimestre de 2025.

Añadió que la producción de destilados de alto valor, como gasolinas, diésel y turbosina, representó 65.7 por ciento de la producción total, al pasar de 511 a 729 Mbd, equivalente a un crecimiento de 42.5 por ciento.

“Lo anterior permitió incrementar la oferta de combustibles en el mercado nacional, contribuyendo al crecimiento de las ventas internas en 4.2 por ciento, y se redujo la dependencia de importaciones de combustibles en 23.3 por ciento”, acentuó.

De acuerdo con la empresa, la producción de gasolinas promedió en el trimestre 390 mil barriles diarios, lo que representó un incremento de 29.6 por ciento frente al mismo periodo del año pasado.

A su vez, la producción de diésel se ubicó en 286 mil barriles diarios, equivalente a 69.9 por ciento en relación con el mismo trimestre de 2025.

La Crónica de Hoy 2026