Panorama económico de México hoy

Economía en México

Durante el transcurso del jueves la economía mexicana mantiene una cautela en los mercados ante la desaceleración producto de los ajuste en la política monetaria del Banco de México (Banxico) .

Al día de hoy el dólar se mantiene alrededor de los 17.2 a 17.8 pesos, mientras que la tasa de referencia de Banxico permanece en 6.50%; pese al recorte anunciado por el Banco Central.

Mercados Bursátiles: Respecto al S&P/BMV IPC ronda las 70 mil unidades, con movimientos moderados ligados a las perspectivas de crecimiento económico.

La inflación continua en 4.45%, pese a esta ligera moderación, el índice persiste fuera del rango objetivo de Banxico.

Sumado a esto, expertos coinciden en un entorno con menor crecimiento económico y un aumento en las presiones -derivado de la situación financiera de Pemex y CFE-.