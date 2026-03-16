Derechohabiente del ISSSTE con vertebroplastia, recupera movilidad

"20 de Noviembre" del ISSSTE Neurocirujanos del CMN "20 de Noviembre" del ISSSTE, realizaron una vertebroplastia a derechohabiente de 73 años, mediante un procedimiento de mínima invasión, lo que le permitió a doña Honoria González recuperar la movilidad

Una derechohabiente del ISSSTE de 73 años con un cuadro grave de osteoporosis, fue sometida a una vertebroplastia, procedimiento de mínima invasión, para reducir el dolor y mejorar su movilidad.

Un equipo de especialistas del servicio de Neurocirugía del Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, del ISSSTE realizaron la intervención que permitió a la paciente su pronta recuperación, ya que fue dada de alta dos días después de la operación.

El profesor titular del Curso de Neurocirugía de Columna Vertebral de Alta Especialidad en el referido hospital, Cuauhtémoc Gil Ortiz Mejía, refirió que doña Honoria González Galicia acudió con dolor severo en cuatro zonas de la columna vertebral, que le impedía caminar, por lo que fue sometida a una vertebroplastia, procedimiento mediante el cual se le colocaron agujas a través de un aparato de rayos X llamado fluoroscopio, con el que se le insertó una resina especial conocido como cemento óseo quirúrgico, en las vértebras L3, L2, L1 y torácica 12. (...) Hoy en día tiene el cemento puesto, que le ayuda a contener la fractura y poder realizar su vida normal”, detalló.

La paciente fue intervenida el 24 de febrero y dos días después dada de alta, con una notable mejoría en la recuperación de sus capacidades físicas, por lo que, subrayó, estos tratamientos de mínima invasión ofrecen importantes beneficios.

En su oportunidad, doña Honoria González afirmó que tras la intervención recuperó la capacidad de caminar y fue dada de alta con cuidados postoperatorios básicos, para continuar con este proceso, “Ya puedo caminar un poquito más y espero recuperarme más rápido para seguir la vida”, dijo.