Advierte PAN “cacería de brujas” de gobierno de Morena contra políticos de oposición

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, exige a Presidente Sheinbaum proceder contra políticos guindas acusados de nexos con crimen organizado (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Con la polémica y los cuestionamientos al alza por la detención del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, la dirigencia nacional del PAN acusó una “cacería de brujas” del gobierno morenista en contra de políticos de oposición y exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum dejar de negociar la ley y el Estado de derecho en México mostrar disposición para que las autoridades juzguen a políticos que han propagado muerte y adicciones tanto en México como en Estados Unidos.

“¿Hasta dónde va a llegar la complicidad del gobierno de cuarta de seguir protegiendo a gobernantes del partido guinda que tienen vínculos con el narcotráfico y de perseguir a políticos de oposición?”, cuestionó el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera

El líder blanquiazul dejó en claro que corresponde a Ruffo Appel aclarar los señalamientos que existen en su contra por supuesto contrabando de combustible pero advirtió que resulta preocupante que el mismo rigor no se observe en otros casos en la cual políticos morenistas son vinculados con el crimen organizado y permanecen sin consecuencias.

Por ello demandó a Sheinbaum que se aplique la ley de manera pareja para todos sin importar los colores o afiliaciones partidistas.

“La ley tiene que aplicar de la misma forma para todas y todos los mexicanos sin que haya ningún tipo de viso político”, exigió

En ese sentido, exigió al gobierno federal llevar a cabo una investigación a la gobernadora de Baja California Marina del Pilar sobre las acusaciones en su contra.

“Que pida licencia a su cargo”, señala Romero.

En ese sentido, Romero Herrera reiteró que, si la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila no tiene nada que ocultar, por las llamadas en donde se le escucha hablar con autoridades norteamericanas para brindar información de seguridad nacional, solicite licencia a su cargo y sea investigada por la Fiscalía General de la República.

“Lo que hemos escuchado en voz de la gobernadora de Baja California no es un caso aislado, es la confirmación de lo que el PAN ha denunciado sistemáticamente: la política de ‘abrazos, no balazos’ no era ineptitud, es un pacto de impunidad con los grupos criminales”, acusó

El dirigente nacional advirtió que el PAN no permitirá que la soberanía del país se entregue a cambio de impunidades particulares.

Adelantó que su partido presentará las denuncias correspondientes y exigirá que el Congreso de la Unión llame a comparecer a los funcionarios responsables de este atropello a la soberanía nacional.

“Quien pacta con el crimen y traiciona a la patria, no puede seguir gobernando”, sentenció.

Romero Herrera reiteró su llamado a la presidenta Sheinbaum a que rompa el narco pacto y extradite a Estados Unidos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya por sus vínculos con el narcotráfico.

Asimismo, Jorge Romero expresó su preocupación por el funcionamiento del nuevo Poder Judicial derivado de la elección judicial, cuyos resultados fueron ampliamente cuestionados.

Señaló que la sustitución del juez que inicialmente negó las órdenes de aprehensión contra Ruffo Appel y la posterior designación de un nuevo juzgador que las concedió, alimenta la percepción de que existen “jueces del acordeón” y decisiones judiciales sujetas a intereses políticos, cuando la impartición de justicia debe ser plenamente independiente