Dictan prisión preventiva contra Ernesto Ruffo

Exgobernador detenido TIJUANA BAJA CALIFORNIA 16JULIO2026.- El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México. Según información extraoficial su detención podría estar relacionada con presuntos temas de "huachicol fiscal”. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM (Chris Noyola Martínez )

La Fiscalía General de la República informó que, luego de un día de audiencia, obtuvo la prisión preventiva en contra de Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N”, Luis “N”, Guillermo “N”, Adriana “N”, , por su relación con el caso de un esquema de contrabando de hidrocarburos.

Se informó que Enernesto “N”, quien fuera identificado como el ex gobernador de Baja California, deberá cumplir su sentencia en el CEFERESO 1 “Altiplano” en el Estado de México, junto a Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis”N".

Se precisó que la detención de los mencionados se realizó en coordinación con el Gabinete de Seguridad como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.

En los casos de los detenidos José María “N” y Guillermo “N”, permanecerán en custodia en sus domicilios por motivos de salud; Adriana “N” quedará interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.