Banco del Bienestar celebra 7 años

El Banco del Bienestar celebra 7 años desde su creación, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, durante este tiempo ha lagrado consolidarse como la red bancaria más grande del territorio nacional, y en la incorporación al sistema financiero de 35 millones de beneficiarias y beneficiarios de los Programas para el Bienestar, cifra que crece año con año.

La institución ha consolidado su sistema de dispersión para garantizar la entrega oportuna de pensiones, becas y apoyos a las personas beneficiarias de los programas sociales, quienes reciben estos recursos de manera directa y segura a través de una cuenta y una tarjeta del Banco de las mexicanas y los mexicanos.

“Estamos muy contentos porque en estos 7 años de arduo trabajo nos convertimos en el banco más grande de México, incorporamos al sistema financiero a 35 millones de mexicanas y mexicanos, y durante ese proceso, nos consolidamos como el único canal de dispersión de los apoyos del Gobierno Federal”, dijo Víctor Lamoyi Bocanegra, director general del Banco del Bienestar.

El titular de la institución añadió que, uno de los grandes objetivos, consiste en mantener la calidad del servicio y seguir garantizando la entrega oportuna y eficiente de los programas sociales, toda vez que año tras año se incorporan nuevas personas beneficiarias al padrón, situación que supone un reto operativo y tecnológico.

“No perdemos de vista la importancia de seguir trabajando día a día para fortalecer y robustecer nuestro sistema de dispersión, pero al mismo tiempo enfocamos esfuerzos en nuevos e importantes objetivos como la ampliación de nuestros servicios digitales y el fortalecimiento del uso de la Tarjeta del Banco del Bienestar como método de pago”, concluyó.