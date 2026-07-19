Sismo HOY en México 19 de julio: este fue el epicentro, la magnitud y el reporte del SSN EN VIVO

Sismos UNAM UNAM presenta explicación detrás de los sismos simultáneos registrados en Venezuela este 2026.

Nuevamente, el territorio mexicano fue el epicentro de un nuevo movimiento telúrico la mañana de este domingo 19 de julio, mismo que activó las alertas del Servicio Sismológico Nacional (SSN) el cual registró diversos movimientos telúricos en distintas entidades del país.

¿Dónde se registró el sismo hoy domingo 19 de julio?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional se han registrado una serie de movimientos telúricos en el territorio mexicano con las siguientes magnitudes:

SISMO Magnitud 4.5 Loc. 134 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 19/07/26 09:44:12 Lat 13.767 Lon -92.969 Pf 2.6 km

Loc. 134 km al CHIS 19/07/26 Lat 13.767 Lon -92.969 Pf 2.6 km SISMO Magnitud 4.6 Loc 39 km al SUR de MAPASTEPEC, CHIS 19/07/26 09:44:27 Lat 15.09 Lon -92.90 Pf 10 km

Loc 39 km al 19/07/26 Lat 15.09 Lon -92.90 Pf 10 km Hasta las 08:00 horas del 19/julio/2026 se han registrado 403 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el 17/julio/2026, la más grande de magnitud M 6.5.

el 17/julio/2026, la más grande de magnitud M 6.5. SISMO Magnitud 4.1 Loc. 24 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL 19/07/26 05:54:08 Lat 19.284 Lon -104.020 Pf 14.8 km

¿Sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México?

Hasta el momento de la actualización, no se reportaron daños materiales, personas lesionadas ni activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México.

¿Qué debo hacer si tiembla en CDMX?

Especialistas recuerdan que después de un movimiento es recomendable:

Mantenerse informado por canales oficiales

Evitar cadenas o capturas de pantalla sin confirmar.

Revisar instalaciones básicas

Verificar gas, energía eléctrica y posibles daños visibles.

Conservar rutas de evacuación claras

Especialmente en edificios altos y espacios con gran concentración de personas, es importante seguir los protocolos.



