García Harfuch y titular de la DEA intercambian objetivos para combatir al narco

Operativos contra cárteles de la droga se refuerzan en estados considerados como focos rojos

Coordinación México-EU — Combate al crimen organizado y refuerzo a la seguridad en la frontera común, fueron los temas centrales de un encuentro que sostuvieron en Estados Unidos el secretario de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch y el jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole.

La DEA publicó este lunes en sus redes sociales datos sobre esta reunión y subrayó que ambos funcionarios de seguridad abordaron los temas de “colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y la creación de comunidades más seguras a ambos lados de la frontera”.

Por su parte, el titular de la SSPC confirmó la visita que realizó a Washington D.C., en representación del Gabinete de Seguridad y en un mensaje en su cuenta de la red social X subrayó que “en Washington DC asistí en representación del Gabinete de Seguridad para dialogar con el Director de la DEA, Terrance Cole, sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia nuestro país, y disminuir la violencia en nuestro país con detenciones relevantes”.

En Washington DC asistí en representación del Gabinete de Seguridad para dialogar con el Director de @DEAHQ Terrance Cole sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia nuestro país, y disminuir la… https://t.co/5ZLKZZI8RF — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 16, 2026

Asimismo, resaltó que durante su encuentro con el titular de la DEA se abundó la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir a grupos del crimen organizado, frenar el tráfico de armas que cruzan desde el vecino país hacia México y disminuir la violencia en nuestro país con capturas de generadores de violencia.

“Siguiendo la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, continuaremos fortaleciendo la cooperación internacional”, subrayó en un mensaje en sus redes sociales.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó la coordinación entre México y EU con este encuentro de García Harfuch con Terry Cole y subrayó que aunque “hay momentos de desacuerdos; cuando sobre todo se habla de nuestra soberanía, nosotros pues tenemos que responder. Pero buscamos siempre una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, y la tenemos en seguridad, la tenemos en comercio (…) Es prioridad tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, en qué marco, en el respeto a nuestra soberanía, en el respeto a nuestra autodeterminación, el respeto y el apoyo mutuo, la confianza”, indicó.

El Gobierno de EU destaca en los primeros meses del 2026 en su lista de alerta por presencia de grupos del crimen organizado a Guanajuato, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Colima, Tabasco y el Estado de México.

La Crónica de Hoy 2026