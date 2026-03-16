Infonavit otorga contrato de limpieza a PROAM, empresa investigada por malas prácticas

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) otorgó un contrato plurianual a la empresa PROAM Administración S de R.L. de C.V., propiedad de Guillermo Solís, a pesar de los señalamientos en contra de ésta por malas prácticas y las denuncias presentadas por sus trabajadores, por malos tratos, falta de pago, prestaciones sociales, e insumos para desempeñar su trabajo, entre otras.

De manera poco clara se otorgó el contrato plurianual a dicha empresa y según fuentes de la dependencia, se debió a órdenes de la subdirectora de administración y proveedora de servicios de la dependencia, Iyadalid Martínez Domínguez.

Empleados acusan falta de insumos para desempeñar su trabajo

Dicho contrato había sido otorgado de manera inicial a la empresa Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales S.A de C.V, pero antes de iniciar con el servicio, se notificó de la decisión, generando afectaciones a la empresa y a los trabajadores.

“No sé qué pasará, vino la gente de Armot a hablar con nosotros y nos comentó que iban a dar el servicio, que si queríamos continuar con ellos éramos bienvenidos, pero después llegó la gente de PROAM y nos dijo que iban a ver quién se quedaba, ya que tenían a su gente; entonces temo por mi trabajo”, aseguró Antonia, quien se desempeña como afanadora en la dependencia.

Cabe recordar que el pasado 22 de diciembre de 2025, durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, prometió una investigación por la licitación CO-PVB-095-2025 relacionada con la construcción de viviendas en Hidalgo, autorizada por Martínez Domínguez.

También el pasado 12 de febrero de 2026, los trabajadores de PROAM presentaron un escrito dirigido a Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Raquel Buen Rostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo, para dar a conocer las irregularidades.

Esto derivó en que la Secretaría del Trabajo del Estado de México, comience a realizar una serie de inspecciones en los centros de trabajo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), para revisar las condiciones laborales.