Martí Batres destaca abasto de 99.9% en la CMF “Iztapalapa II

Martí Batres, director del ISSSTE El director del ISSSTE, Martí Batres Martí Batres Guadarrama, constató que la farmacia de la clínica familiar Iztapalapa II, tiene un abasto de medicamentos del 99.9%, en beneficio de 99 mil derechohabientes

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, supervisó el funcionamiento de la farmacia, de la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Iztapalapa II”, Ciudad de México y cuyo abasto es del 99.9%, en beneficio de 99 mil derechohabientes.

El directivo subrayó que en dicha clínica se manejan 310 claves y está al 99.9%, al tiempo que aseveró que siempre que visita una clínica, constata con el personal de farmacia el número de claves que manejan y cuántas les faltan, “porque el abasto de medicamentos es un tema vital... en el que se ha tenido un buen avance”.

Batres Guadarrama resaltó que en el último medio año, se han fortalecido los mecanismos de abastecimiento del Centro Nacional de Distribución (CENADI), el cual almacena 50 millones de piezas y se distribuyen a las farmacias de cada una de las unidades del instituto a nivel nacional.

Acompañado de personal médico, de enfermería y derechohabientes, el directivo resaltó que a dicha clínica se destinaron 100 mil pesos , para que a través del programa La Clínica es Nuestra, se realizaran obras de mejora y adquisición de equipos más necesarios.

La directora de la referida clínica, Diana Atheri Alabat Bernal, afirmó que la unidad a su cargo se alinea a la visión humanista implementada por el director del ISSSTE, en apego a los objetivos trazados por el gobierno federal ·por lo que todos los días se trabaja de cerca con los pacientes para escucharlos y responder a sus necesidades”.

En beneficio de 118 personas jubiladas y pensionadas, se les entregó su credencial con vigencia permanente, con lo que ya no tendrán que renovar cada dos años el trámite, lo que representa una medida empática a quienes sirvieron al Estado.