Más de 30 millones de vacunas aplicadas contra el sarampión en el territorio mexicano

Campaña de vacunación contra Sarampión

Desde el inicio de la campaña de vacunación el 1 de enero de 2025, hasta la fecha, las instituciones que integran el Sector Salud han aplicado un total de 30 millones 128 mil 312 vacunas contra el sarampión en todo el país.

Esta campaña forma parte de la Estrategia Nacional para fortalecer la protección de la población ante el aumento de casos de contagio de este virus.

El desarrollo de esta estrategia es resultado de un trabajo conjunto entre todas las instituciones que integran el Sector Salud (IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina).

Se desarrolla dando prioridad a dos grupos:

Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no cuenten con alguna dosis o requieran completar su esquema o refuerzo.

Personas de 13 a 49 años que no se han vacunado contra el sarampión o no completaron su segunda dosis, y que residen en: Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Colima, Nayarit, Tlaxcala, Durango, Puebla, Chihuahua, Aguascalientes, Tabasco y Sonora.

Si formas parte de estos grupos vulnerables puedes consultar el modulo de vacunación correspondiente según tu ubicación en dondemevacuno.salud.gob.mx o comunicarse al 079, para recibir mayor información al respecto de forma gratuita.