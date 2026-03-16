Pensión Mujeres Bienestar: estas beneficiarias reciben el pago de marzo de 3 mil 100 pesos del lunes 16 al viernes 20

Pensión Mujeres Bienestar 2026: fecha límite para recoger la tarjeta del Banco Bienestar Si te registraste en diciembre para la Pensión Mujeres Bienestar, ya puedes recoger tu tarjeta; conoce hasta qué día podrás hacerlo y qué necesitas para ello

Los depósitos de la Pensión Mujeres Bienestar están a nada de llegar a las tarjetas de las beneficiarias de uno de los programas sociales más recientes del Gobierno federal que busca apoyar económicamente a mujeres de entre 60 y 64 años.

Sin embargo, no todas las mujeres reciben el pago el mismo día. El depósito se realiza de manera escalonada, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, como parte del calendario oficial de pagos para evitar saturación en sucursales y cajeros.

Quiénes reciben el pago del 16 al 20 de marzo

El calendario de pagos para marzo de 2026 establece que los depósitos continúan esta semana para las beneficiarias cuyo apellido paterno comienza con ciertas letras.

Durante el periodo del 16 al 20 de marzo, el pago corresponde a las siguientes iniciales:

M – viernes 13 y martes 17

– viernes 13 y martes 17 N, Ñ, O – miércoles 18

– miércoles 18 P, Q – jueves 19

– jueves 19 R – viernes 20 (y algunos casos el lunes 23)

Cabe señalar que el lunes 16 de marzo fue día festivo en México por el natalicio de Benito Juárez, por lo que algunos pagos programados para esa fecha se recorrieron al día siguiente.

Calendario de pagos Mujeres Bienestar bimestre marzo-abril 2026 Foto: Secretaría del Bienestar

Cuánto reciben las beneficiarias en 2026

Para este año, el monto de la Pensión Mujeres Bienestar es de 3 mil 100 pesos bimestrales. Este apoyo forma parte de una serie de programas sociales que incluyen también:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Apoyo para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

Cómo se realizan los depósitos

Los pagos de este programa social se realizan exclusivamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, donde el dinero queda disponible para:

retiro en cajeros automáticos

retiro en ventanilla

compras en establecimientos

La dispersión de los recursos se realiza a lo largo de todo el mes de marzo, desde el 2 hasta el 26 de marzo, siguiendo el calendario basado en la inicial del apellido.

Qué es la Pensión Mujeres Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social implementado por el Gobierno de México para fortalecer la autonomía económica de mujeres adultas antes de que cumplan 65 años, edad en la que pueden acceder a la pensión universal para adultos mayores.

El programa entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses a las beneficiarias registradas, un monto que se deposita directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Este apoyo está dirigido a mujeres que cumplan con tres requisitos principales:

Tener entre 60 y 64 años de edad

Tener nacionalidad mexicana

Residir en México

Cuando las beneficiarias cumplen 65 años, pasan automáticamente al programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.