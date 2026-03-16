Pensión Mujeres Bienestar: estas beneficiarias reciben el pago de marzo de 3 mil 100 pesos del lunes 16 al viernes 20

Los depósitos de la Pensión Mujeres Bienestar están a nada de llegar a las tarjetas de las beneficiarias de uno de los programas sociales más recientes del Gobierno federal que busca apoyar económicamente a mujeres de entre 60 y 64 años.
Sin embargo, no todas las mujeres reciben el pago el mismo día. El depósito se realiza de manera escalonada, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, como parte del calendario oficial de pagos para evitar saturación en sucursales y cajeros.
Quiénes reciben el pago del 16 al 20 de marzo
El calendario de pagos para marzo de 2026 establece que los depósitos continúan esta semana para las beneficiarias cuyo apellido paterno comienza con ciertas letras.
Durante el periodo del 16 al 20 de marzo, el pago corresponde a las siguientes iniciales:
- M – viernes 13 y martes 17
- N, Ñ, O – miércoles 18
- P, Q – jueves 19
- R – viernes 20 (y algunos casos el lunes 23)
Cabe señalar que el lunes 16 de marzo fue día festivo en México por el natalicio de Benito Juárez, por lo que algunos pagos programados para esa fecha se recorrieron al día siguiente.
Cuánto reciben las beneficiarias en 2026
Para este año, el monto de la Pensión Mujeres Bienestar es de 3 mil 100 pesos bimestrales. Este apoyo forma parte de una serie de programas sociales que incluyen también:
- Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos
- Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos
- Apoyo para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos
Cómo se realizan los depósitos
Los pagos de este programa social se realizan exclusivamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, donde el dinero queda disponible para:
- retiro en cajeros automáticos
- retiro en ventanilla
- compras en establecimientos
La dispersión de los recursos se realiza a lo largo de todo el mes de marzo, desde el 2 hasta el 26 de marzo, siguiendo el calendario basado en la inicial del apellido.
Qué es la Pensión Mujeres Bienestar
La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social implementado por el Gobierno de México para fortalecer la autonomía económica de mujeres adultas antes de que cumplan 65 años, edad en la que pueden acceder a la pensión universal para adultos mayores.
El programa entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses a las beneficiarias registradas, un monto que se deposita directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.
Este apoyo está dirigido a mujeres que cumplan con tres requisitos principales:
- Tener entre 60 y 64 años de edad
- Tener nacionalidad mexicana
- Residir en México
Cuando las beneficiarias cumplen 65 años, pasan automáticamente al programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.