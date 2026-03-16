¿Tu pensión supera este monto? El SAT podría cobrarte impuestos en 2026

Pensión IMSS e ISSSTE en 2026: quiénes realmente tienen que pagar impuestos al SAT y cómo saber si estás en la lista

Durante años, muchos jubilados en México han creído que las pensiones están completamente libres de impuestos. Sin embargo, la legislación fiscal establece que sí existe un límite a partir del cual el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede cobrar el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Para 2026, el tema volvió a generar dudas entre pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que se aclarara cuál es el monto máximo de pensión que puede recibirse sin que exista una retención fiscal.

Sin embargo, en esta nota te explicamos si las pensiones están exentas de ISR hasta cierto límite, pero si el ingreso mensual lo supera, el SAT puede cobrar impuestos sobre el excedente.

¿Cuál es el límite de pensión del IMSS que no paga impuestos en 2026?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las pensiones, jubilaciones y haberes de retiro están libres de ISR hasta un monto equivalente a 15 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diaria.

Con el valor actualizado de la UMA para 2026, ese límite equivale aproximadamente a 53 mil 493 pesos mensuales. Esto significa que:

Si una persona jubilada recibe hasta 53 mil 493 pesos al mes , su pensión está completamente exenta de ISR.

, su pensión está completamente exenta de ISR. Si el monto supera esa cifra, el impuesto solo se aplica sobre la cantidad excedente, no sobre la totalidad del ingreso.

En otras palabras, el SAT no grava toda la pensión, sino únicamente la parte que rebasa el límite establecido por la ley.

Qué pensiones del IMSS pueden pagar impuestos

Las pensiones que podrían generar impuestos ante el SAT incluyen diferentes modalidades del sistema de retiro mexicano, como:

pensión por jubilación

pensión por retiro

pensión por cesantía en edad avanzada

pensión por vejez

pensión por invalidez

pensión por muerte del trabajador

Todas estas prestaciones pueden estar exentas de ISR siempre que no superen el límite de las 15 UMA diarias.

Si el ingreso rebasa ese monto, el IMSS realiza la retención correspondiente y posteriormente la entrega al SAT.

Otros casos en los que un pensionado podría pagar impuestos

Además del monto de la pensión, existen otras situaciones que pueden generar obligaciones fiscales. Por ejemplo, un pensionado podría tener que pagar impuestos si:

recibe ingresos adicionales (rentas, negocios, inversiones)

recibe más de una pensión que juntas superen el límite

que juntas superen el límite obtiene ingresos extraordinarios que deban declararse

En estos casos, el SAT puede exigir la presentación de la declaración anual.

Por qué existe este límite en las pensiones

La política fiscal mexicana busca proteger el ingreso de las personas jubiladas, pero al mismo tiempo establecer reglas para evitar que pensiones muy altas queden completamente libres de impuestos.

Por esa razón, la ley establece el límite de las 15 UMA diarias, un mecanismo que permite ajustar el monto exento cada año conforme se actualiza la UMA.

Esto significa que el tope libre de impuestos puede cambiar anualmente dependiendo de la inflación y de las actualizaciones económicas.

Lo que deben saber los pensionados del IMSS

Para millones de adultos mayores en México, entender cómo funciona el sistema fiscal de las pensiones es clave para evitar problemas con el SAT. La regla principal es sencilla:

la mayoría de las pensiones no pagan impuestos ,

, pero si el ingreso supera el límite legal, solo el excedente puede ser gravado.

En la práctica, esto significa que la gran mayoría de los pensionados del país no enfrenta retenciones fiscales significativas, ya que pocas pensiones superan el límite establecido por la ley.