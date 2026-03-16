Viaducto Elevado de Tijuana avanza con la apertura de su segunda etapa

La gobernadora de Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó la inauguración de la segunda etapa del Viaducto Elevado de Tijuana, una de las obras de infraestructura más ambiciosas realizadas en Baja California en los últimos años.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se realizó un enlace en vivo con la ciudad fronteriza para presentar oficialmente el avance del proyecto, cuya construcción se desarrolló en dos fases y requirió una inversión cercana a los 14 mil millones de pesos. La vialidad elevada tiene una extensión total de 11.4 kilómetros y conecta puntos estratégicos de la ciudad, desde el Aeropuerto Internacional de Tijuana hasta la zona de Playas de Tijuana, pasando por el área cercana a la garita y el centro urbano.

Durante el acto, Ávila Olmeda destacó que la apertura de esta segunda etapa permite poner en funcionamiento el viaducto en toda su extensión, lo que calificó como una de las obras de infraestructura más relevantes en la historia reciente del estado. También recordó que el proyecto se originó durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien planteó su construcción como parte de las iniciativas de transformación en la región fronteriza.

La mandataria señaló que el impacto del viaducto no se limita a su estructura física, sino que representa una mejora directa en la calidad de vida de quienes transitan diariamente por la ciudad. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el trayecto que antes tomaba alrededor de 34 minutos podrá realizarse ahora en aproximadamente 12.

Además de optimizar la movilidad urbana, la construcción del viaducto generó 6 mil 440 empleos directos e indirectos y estuvo a cargo del cuerpo de ingenieros militares, quienes también han participado en otros proyectos de infraestructura en la entidad, entre ellos una planta de tratamiento.

La ceremonia de inauguración fue encabezada por la gobernadora de Baja California junto al general brigadier José Inocencio Edelmiro Manzano Briseño, integrante del grupo de ingenieros militares responsables de la obra.

Ávila Olmeda agradeció el respaldo del gobierno federal para concluir el proyecto y subrayó que la puesta en marcha de esta segunda etapa —que conecta Playas de Tijuana con el aeropuerto— representa el cumplimiento de un anhelo de larga data para la ciudad. Según afirmó, la reducción en los tiempos de traslado permitirá que miles de familias recuperen tiempo que antes se perdía en el tráfico, beneficiando su vida cotidiana.