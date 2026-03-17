Adelanta PRI voto en contra del Plan B; busca “concentrar poder político”, alerta

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve alerta sobre Plan B de Sheinbaum

El PRI en el Senado adelantó su voto en contra del Plan B electoral al considerar que, bajo el argumento de austeridad, se pretende debilitar al árbitro electoral y concentrar el poder político.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve advirtió que el oficialismo buscaría reducir la representación proporcional en municipios, limitar contrapesos y facilitar la promoción anticipada de figuras políticas.

Incluso, acusó que el proyecto abriría la puerta para que la presidenta Claudia Sheinbaum aparezca en la boleta de 2027 o participe indirectamente en campañas con recursos públicos.

Añorve Baños consideró que el Plan B no es un ajuste administrativo sino un intento por concentrar el poder político por parte de Morena.

La propuesta –dijo--busca debilitar a las instituciones electorales, particularmente al Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de controlar los comicios y favorecer al partido en el poder rumbo a 2027.

También vinculó esta estrategia con la figura de los llamados “coordinadores de la transformación”, que —dijo— serían operadores políticos rumbo a la consolidación de un sistema de partido único.

Sostuvo que la reforma busca desviar la atención de problemas económicos como inflación, deuda pública e incremento en combustibles, temas que —dijo— generan inconformidad social de cara a las elecciones.

El senador del PRI acusó que Morena ya avanzó en el control de otras instituciones, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras la reforma judicial, lo que —según su versión— elimina contrapesos clave.

“No es el plan B, es el plan Maduro. Es un traje a la medida, como en Venezuela, para apoderarse de la democracia electoral y decidir quién gana y quién pierde”, afirmó.

Añorve centró su crítica en lo que considera el verdadero objetivo de la reforma: permitir ventajas indebidas a Morena en los próximos procesos electorales.

Recordó que una reforma similar impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue frenada por la Corte, pero ahora —afirmó— el contexto institucional es distinto.