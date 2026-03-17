Así puedes recuperar lo que empeñaste en el Monte de Piedad durante la huelga: qué hacer y a dónde ir paso a paso

El Nacional Monte de Piedad atraviesa una de las crisis más largas de su historia reciente: una huelga activa desde octubre de 2025 que mantiene cerradas más de 300 sucursales en todo el país.

Este paro ha provocado que miles de personas no puedan recuperar sus artículos empeñados, incluso si ya liquidaron su deuda.

Sin embargo, hay una buena noticia: tus pertenencias están protegidas y no pueden venderse ni perderse mientras dure el conflicto.

¿Cómo recuperar tus prendas empeñadas en el Monte de Piedad?

Si ya terminaste de pagar tu préstamo, tienes varias rutas para intentar recuperar tus objetos:

Reclamo mediante Profeco: Conciliaexprés

Una de las opciones más accesibles es levantar un reclamo en Profeco a través del programa Conciliaexprés. Solo nececitas:

Datos personales completos

Descripción del problema

Información del empeño

Boleta original del empeño

Certificado de que ya terminaste de realizar tus pagos

Este proceso permite iniciar una mediación formal con la institución.

Solicitud directa ante el Tribunal Laboral

Otra alternativa es acudir al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en CDMX.

Ahí deberás:

Presentar una solicitud por escrito

Comprobar que ya pagaste tu empeño

Boleta original del empeño

Este trámite forma parte del expediente activo del conflicto.

Esperar la reapertura (la opción más común)

Si no tienes prisa legal, también puedes esperar a que termine la huelga.

Cuando eso ocurra:

Podrás recoger tu prenda como de costumbre

No habrá cobro extra por resguardo

Se respetará tu derecho de recuperación

Requisitos clave para recuperar tus pertenencias

Para cualquiera de las opciones, debes tener en orden estos documentos:

Boleta o contrato de empeño

Comprobantes de pago

Identificación oficial

Evidencia de liquidación del préstamo

Sin estos papeles, el proceso se vuelve más complicado, ya que necesitas acreditar que eres el dueño del artículo.

¿Qué pasa si aún no terminas de pagar tu empeño en el Monte de Piedad?

Aquí el panorama cambia un poco, pero no es alarmante:

Puedes seguir pagando en línea o en tiendas autorizadas

Se extendieron los plazos de pago

Tus objetos siguen resguardados y asegurados

En otras palabras: tu prenda está “congelada”, no perdida.

¿Están seguras tus prendas empeñadas?

Sí. El Monte de Piedad ha reiterado que todos los artículos permanecen bajo resguardo en bóvedas con protocolos de seguridad e incluso cobertura de seguro.

Así que, aunque no puedas verlos por ahora, tus objetos no están en riesgo.

¡Cuidado! Recuperar tu prenda hoy no es inmediato

Aunque existen mecanismos legales, no hay garantía de recuperación inmediata, ya que todo depende del proceso judicial en curso.

Por eso, muchas personas están optando por dos caminos:

Iniciar reclamación para “asegurar turno”

Esperar a que se destrabe el conflicto

Sí puedes recuperar tus cosas, pero tomará tiempo

La clave está en entender el momento: no es un problema de pérdida, sino de acceso.

Hoy, recuperar tus prendas del Monte de Piedad 2026 es como abrir una caja fuerte:

Legal (Profeco o tribunal)

Administrativa (comprobantes)

Tiempo (esperar reapertura)

Solo con esas tres, tendrás más probabilidades de recuperar lo que dejó en prenda.