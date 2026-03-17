Avanza construcción del muro negro ordenado por Trump en frontera con México

Muro negro fronterizo

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera invertir cerca de 4 mil 500 millones de dólares para fortalecer la seguridad en diferentes puntos de la frontera.

Uno de los aspectos que destacan, es la construcción de un muro metálico pintado de color negro con acabado mate, a fin de absorber el calor con los rayos solares y complicar la escalada de los migrantes.

El gobierno de Estados Unidos trabaja en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para la edificación de 230 millas de barrera fronteriza, las cuales 110 kilómetros millas estarán ubicados entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, zonas con mayor flujo migratorio entre ambos países.

Por ello, el sacerdote y responsable de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, Francisco Javier Calvillo, reveló que durante décadas las autoridades estadounidenses han aplicado distintas estrategias como programas migratorios restrictivos, operativos de seguridad y la construcción de muros fronterizos, no han logrado detener el flujo migratorio en la frontera norte de México.

“Mientras más difícil pongas tu muro o tus vallas, afectan más a la migración, la haces más complicada, y de todos modos, aunque el migrante se ponga este muro, seguirá pasando”, precisó Javier Calvillo.

El sacerdote aseguró que las medidas restrictivas en la zona fronteriza, han tenido efectos limitados para frenar el fenómeno migratorio.

Calvillo explicó que las restricciones ejecutadas durante la pandemia mediante “Título 42″ o el programa “Quédate en México”(MPP), ocasionaron que muchos migrantes permanecieran por largos periodos en ciudades fronterizas o buscaran opciones más peligrosas para cruzar.

“Por muchos muros que pongan, por muchas estrategias que pongan, nunca podrán superar la inteligencia o la voluntad, o sobre todo la fuerza que tiene el migrante de buscar una mejor vida para él, para su familia”, afirmó Javier Calvillo.

Finalmente, el sacerdote advirtió que el incremento de las restricciones en la frontera aumentarán el nivel de riesgo para quienes intentan cruzar hacia territorio estadounidense.

La Crónica de Hoy 2026