Beca Benito Juárez abril 2026: ¿Cómo será el calendario de pagos?

La Beca Benito Juárez ya cuenta con un calendario tentativo para la entrega de apoyos correspondientes al bimestre marzo–abril de 2026, los cuales se depositarán durante el mes de abril de manera ordenada.

¿Cuándo depositan en abril 2026?

De acuerdo con la información disponible, los pagos se realizarán en la primera quincena de abril, siguiendo un orden alfabético basado en la primera letra del apellido de cada beneficiario. Este esquema busca evitar aglomeraciones y facilitar la dispersión del recurso.

Calendario de pagos por letra Beca Benito Juárez

El calendario tentativo para abril queda de la siguiente manera:

• A y B: 6 de abril

• C: 7 de abril

• D, E, F: 8 de abril

• G: 9 de abril

• H, I, J, K: 10 de abril

• L: 13 de abril

• M: 14 de abril

• N, Ñ, O: 15 de abril

• P, Q: 16 de abril

• R: 17 de abril

• S: 20 de abril

• T, U, V: 21 de abril

• W, X, Y, Z: 22 de abril

Recomendaciones para beneficiarios

Autoridades recuerdan que este calendario aún es tentativo, por lo que puede haber ajustes en las fechas oficiales. Por ello, se recomienda mantenerse pendiente de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas.

Asimismo, el depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir el mismo día a retirar el dinero.

Esta dispersión forma parte del programa federal que busca apoyar a estudiantes de educación básica, media superior y superior en todo el país.