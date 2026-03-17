Claudia Sheinbaum presenta plan B de la Reforma Electoral

Claudia Sheinbaum La presidenta dio los detalles de la iniciativa del 'Plan B' de Reforma Electoral que será presentada este martes 17 de marzo.

Luego de que la primera iniciativa de Reforma Electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum no obtuviera la mayoría calificada en la Cámara de Diputadas y Diputados, la titular del Poder Ejecutivo explicó este martes 17 lo que será “El Plan B”. Acompañada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la mandataria explicó los detalles de esta nueva propuesta que será enviada el día de hoy al senado.

Claudia Sheinbaum presenta Plan B de Reforma Electoral en La Mañanera

Durante la conferencia matutina diaria, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hizo la presentación de la nueva propuesta de Reforma Electoral, destacando una vez más el objetivo principal de “reducir los privilegios” y “bajar los costos” de las elecciones.

“La iniciativa presidencial de reforma constitucional que se presenta hoy tiene como principio fundamental disminuir los privilegios en el ejercicio de la función publica. Reducir costos y actuar bajo uno de los principios fundamentales de la 4T: Austeridad republicana. Se trata de tener menos costos y más participación ciudadana.

Los sueldos deben ser dignos pero no excesivos. Nadie puede ganar más que la presidenta. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Generar ahorros que pueda ser utilizado, eso es lo que demanda la ciudadanía. Se debe responder a la nueva realidad nacional

Estos son los puntos principales del Plan B de Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum

De acuerdo con lo expuesta en Palacio Nacional, los tres puntos principales son la reducción de privilegios para funcionarios, partidos políticos y consejeros o consejeras electorales. De igual forma, se tocó el tema de la revocación de mandato, misma que podrá hacerse en diferentes años según lo solicite la ciudadanía

Reducción de privilegios

Se reducirá el número de regidurías de 7 hasta un máximo de 15

Limitación a una sindicatura por municipio

Tope presupuestal a los congresos locales del .7% del presupuesto de egresos de cada entidad

Los ahorros se utilizarán en obras de infraestructura pública

Consejeros, magistrados y altos funcionarios del INE no podrán ganar más que la presidenta

Recorte en bonos, gastos médicos mayores e ingresos adicionales

Reducción del gasto progresivo hasta llegar al 15% en el Senado

Revocación del Mandato

Se realizará el primer domingo de junio de 2027 o 2028 (según lo solicite el pueblo)

Reforma a Leyes secundarias

Tope a las remuneraciones del INE, Tribunales Electorales Locales OPLES

Inicio de cómputos elecciones federales y locales a la conclusión de la jornada

Mayor fiscalización

Transparentar las remuneraciones de partidos políticos

Prohibición de recursos ilícitos, de origen no comprobable a partidos políticos o extranjeros

Por último, la presidenta aseguró que van a seguir insistiendo en impulsar esta reforma para que pueda llegar a rango constitucional. Destacó que, aunque no se logró la reducción que querían del presupuesto de los partidos políticos, sí se logró que se endureciera la fiscalización de los recursos obtenidos.

“Vamos a seguir insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto y no se deben dar tantos recursos a los partidos. No se consiguió la mayoría calificada, pero insistimos en disminuir privilegios.”