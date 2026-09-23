EU quiere un México soberano y libre de carteles; vamos contra la red que apoya a estos grupos criminales: Ronald Johnson

Ronald Johnson El embajador estadounidense Ronald Johnson durante la inauguración de la Quinta Convención Binacional de la American Society. Foto: Cuartoscuro (Galo Cañas Rodríguez)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que su país va contra toda la red criminal que apoya a los carteles de la droga en territorio nacional y sostuvo que el gobierno del presidente Donald Trump quiere un México soberano y libre de la interferencia interna de organizaciones criminales y cárteles transnacionales.

“Estados Unidos quiere ver un México que sea soberano de la interferencia externa maliciosa, pero también un México que sea soberano y libre de la interferencia interna de organizaciones criminales y cárteles transnacionales que aterrorizan y controlan comunidades”, aseveró

Johnson recalcó que Estados Unidos ha cambiado la forma de enfrentar a los carteles criminales y va por ellos y sus aliados en todos los niveles.

“Vamos tras toda la red: los traficantes, los lavadores de dinero, las empresas fachada, los facilitadores y todos los que ayudan a que estas redes funcionen”, aseveró

Al inaugurar la 5ta Binacional Convention México Estados Unidos organizada por la American Society of México, Johnson advirtió sobre la existencia de actores extranjeros que buscan activamente el fracaso de nuestra relación bilateral para generar caos en la frontera sur de Estados Unidos y ganar influencia en el hemisferio occidental.

Ante este escenario, la postura de la Administración de Donald Trump, dijo el embajador, es clara: ofrecer apoyo no como intervencionistas, sino como “buenos vecinos” que buscan prosperidad mutua.

“Algunos actores extranjeros no quieren ver que esta asociación entre Estados Unidos y México tenga éxito. De hecho, algunos quisieran ver fracasar la asociación, y quisieran ver fracasar a México, y están dispuestos a pagar un alto precio para ver que eso suceda”, advirtió

El embajador estadounidense recalcó que para su país, la seguridad fronteriza y la lucha contra el crimen organizado son los pilares que definen la relación actual con México.

LA PROTECCIÓN LLEGARÁ A MEXICO

El embajador de Estados Unidos aprovechó el auditorio integrado por empresarios mexicanos y estadounidenses así como algunos funcionarios gubernamentales y parafraseó unas palabras del presidente Donald Trump.

“La protección y la seguridad llegarán a México. Estoy muy orgulloso de decirles que mantenemos una muy buena relación con el gobierno mexicano. Hemos hecho un gran progreso. Ellos tampoco quieren a los cárteles. Y cuando llegue ese día, toda esta región será un lugar mejor, más seguro y más hermoso para vivir y prosperar. Ese fue Donald Trump, y eso fue esta semana”, recordó el diplomático

Johnson destacó que la frontera es “más segura que en cualquier momento de la historia”, que marca el fin de una era de fronteras abiertas que, según su análisis, facilitaba la explotación de migrantes por parte de redes de tráfico humano.

Aseguró que el enfoque estadounidense ha virado hacia una estrategia de cooperación integral, dijo pues Washington celebra los resultados obtenidos bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando la incautación de más de 500 toneladas de narcóticos, incluyendo cantidades significativas de fentanilo.

Este esfuerzo conjunto, según el diplomático, ha tenido un impacto directo en la salud pública estadounidense, contribuyendo a una reducción del 35% en las muertes por sobredosis de fentanilo, lo que se traduce en miles de vidas salvadas anualmente.

Su mayor socio

Más allá de la seguridad, la percepción estadounidense sobre México está marcada por una realidad económica innegable: la relación comercial más grande en la historia de la humanidad, con un intercambio que roza el billón de dólares anuales.

“Entre México y Estados Unidos tenemos todo lo que necesitan para sobrevivir y progresar, somos ricos en alimentos…”, agregó Johnson.

Para más de diez estados de la Unión Americana, México no es solo un vecino, sino su principal socio comercial y destino de exportación.

Esta integración se extiende al ámbito social y turístico. Estados Unidos ve a México como un destino fundamental, siendo el hogar de la comunidad estadounidense más grande fuera de sus fronteras