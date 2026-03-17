Consolidan al Parque Ecológico Lago de Texcoco como centro ambiental de fomento al deporte y salud

Parque Ecológico Lago de Texcoco

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),indicó que une al deporte, la salud y la conservación del ambiente con el Parque Ecológico de Texcoco (PELT), un sitio público donde se ofrece a los pobladores e interesados la oportunidad de practicar y aprender diversos deportes en instalaciones adecuadas, en medio de un ecosistema enfocado en la conservación de los recursos naturales, sobre todo el agua.

Este sitio, que forma parte de un Área Natural Protegida ubicada en el oriente del Valle de México y que fue creado para proteger el medio ambiente y fomentar el deporte, tiene cuatro mil hectáreas, donde se incluye una zona deportiva de 267 hectáreas, que incluyen canchas de fútbol, basquetbol, béisbol, fútbol americano, frontón y hockey; pistas de patinaje, áreas de parkour, gimnasios equipados y al aire libre, así como una pista perimetral para ciclismo, de 37 kilómetros.

Por esto, destacados profesionales de diversas ramas deportivas imparten clínicas y una serie de actividades en pro de la salud física y mental de la población, tanto de carácter regional como nacional.

Un ejemplo de estas actividades son las clínicas de básquetbol que ya comenzaron a impartirse a niñas y niños, con figuras de esta disciplina, como Eduardo Nájera, Nataly Gutierrez, Horacio Llamas, Mauricio Granados y Ana Rentería.

Con todo esto, este parque no sólo se convierte en un centro deportivo de gran alcance, sino también un espacio que abona al medio ambiente del oriente del Valle de México, ya que, en el área recuperada por la sociedad y el Gobierno de México, se albergan tres de los cuerpos de agua que garantizarán el futuro hídrico y la estabilidad de la zona metropolitana de la Ciudad de México, 250 especies de flora, 370 de fauna, 10 tipos de hongos y musgos, 100 mil aves residentes y 240 mil migratorias, las cuales no tenían un sitio para llegar.