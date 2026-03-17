De “ahijado” del Mencho a colaborar en EU en su contra: la historia de “El Indio”, colaborador del CJNG

"El Indio" y "El Mencho" Documentos judiciales en Estados Unidos revelan la historia de un personaje cercano a Oseguera Cervantes que logró salir del CJNG y colaborar con la DEA en contra del fallecido líder criminal.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, ha destapado diferentes historias sobre el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde sus supuesta “narconóminas” a los posibles “herederos” de la organización criminal. Ahora, una revisión de archivos y testimonios de una corte de Estados Unidos revelan el relato de “El Indio”, un hombre que trabajó durante años para el crimen organizado y logró salir de ese mundo para, más tarde, colaborar con Estados Unidos para ofrecer información acerca del capo.

La historia de “El Indio” y cómo conoció a El Mencho

En un reportaje publicado por Mileno, se recoge la historia de un hombre identificado como Herminio Gómez, una persona de origen indígena de Villa Purificación en Jalisco y que trabajó hasta los 18 años como ganadero en un rancho local hasta que decidió emigrar a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas.

En dos ocasiones cruzó al país del norte de manera ilegal para trabajar de la ganadería en este país y en ambas fue deportado. Después de varios años fuera de su pueblo natal, regresó a Villa Purificación para darse cuenta que los ganaderos locales ahora respondían a “Don Mencho”, a quien conoció poco después para terminar trabajando para él igualmente.

Según estos mismos testimonios, Herminio comenzó a ganarse la confianza de Oseguera Cervantes debido a su conocimiento de la sierra, donde El Mencho recurría cuando necesitaba esconderse. Esta característica también le ganó el apodo de “El Indio” y le ayudó a construir una relación más personal con El Mencho.

Para 2015, “El Indio” siguió escalando en la organización hasta trabajar en conjunto de Rubén Oseguera González, “El Menchito”, a quien también ayudaba a coordinar la red de “!halcones” en la zona para resguardar su seguridad.

¿Cómo logró “El Indio” salir del CJNG?

La historia continúa cuando Herminio fue capturado por las autoridades locales luego de un operativo que se realizó en Villa Purificación, donde un operativo terminó con siete elementos de las Fuerzas Armadas muertos tras un enfrentamiento con miembros del CJNG.

Según la versión de “El Indio”, fue torturado durante siete días para luego ser liberado y más tarde capturado por “El Veinte” un jefe de plaza del grupo criminal en Jalisco. Ahí, volvió a ser golpeado, lesionado y le dispararon, dejándolo por muerto.

Logró alejarse del lugar y llamar a un amigo cercano que lo trasladó a Autlán de Navarro para poder sanar sus heridas y poner rumbo a Sonora, donde estuvo más tiempo recuperándose de la tortura sufrida para luego cruzar de nueva cuenta a los Estados Unidos de forma ilegal.

¿Cómo colaboró “El Indio” con la DEA con información sobre “El Mencho”?

Finalmente, luego de meses como indocumentado en los Estados Unidos, Herminio acudió en 2016 a un oficial de tránsito y solicitó que lo llevaran a las oficinas de la DEA asegurando, entre otras cosas, que el rancho de su familia estaba siendo utilizado para entrenar integrantes del ISIS, afirmación que fue desestimada por los policías y fue enviado de regreso a México. Antes de irse, dejó la dirección de dónde estaría ocultándose en Sonora.

Fuer en el año 2018 que un agente de la DEA lo visitó para recabar información sobre El Mencho. A cambio de su testimonio, se le ofrecieron 85 mil dólares y documentos migratorios para trabajar en Estados Unidos, trato que aceptó.

Ahora, vive en los Estados Unidos trabajando como ganadero para “rednecks” de Estados Unidos