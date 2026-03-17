Mario Delgado: más de 12.8 millones de estudiantes recibirán su Beca para el Bienestar en abril

Mario Delgado, secretario de Educación El secretario de Educación, Mario Delgado destacó que el próximo mes de abril, más de 12.8 millones de estudiantes en todo el país recibirán su Beca para el Bienestar

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que durante el próximo mes de abril se dispersarán los recursos correspondientes al programa de Becas para el Bienestar, con una inversión social de 33 mil 949 millones 881,300 pesos, en beneficio de 12 millones 825,128 estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior.

Asimismo, abundó, se distribuirán 159 millones 100 mil pesos correspondientes a la Beca Gertrudis Bocanegra de apoyo al transporte, en beneficio de 41,887 jóvenes universitarios, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Recordó que estos apoyos forman parte de la política educativa del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar el derecho a la educación y asegurar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes continúen con sus estudios.

El registro para el programa Beca Rita Cetina de apoyo para uniformes y útiles, destinado para estudiantes que cursan la primaria en escuelas públicas de todo el país, permanecerá abierto el próximo 19 de marzo y garantizar que más familias puedan acceder a este apoyo que contribuye a la continuidad educativa de niñas y niños.

A su vez, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, resaltó que en abril próximo, 8 millones 216,801 estudiantes beneficiarios de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina se les depositará el bimestre marzo–abril, con una inversión de 13 mil 116 millones 983,100 pesos, con lo que, cada familia beneficiaria recibirá 1,900 pesos, además, de 700 pesos adicionales por cada hija o hijo inscrito en secundaria.

Asimismo, explicó que, a los beneficiarios de la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior, que otorga 1,900 pesos por bimestre y beneficia a 4 millones 182 mil 525 estudiantes, se les depositará lo correspondiente a los dos bimestres (enero–febrero y marzo–abril), es decir, 3,800 pesos por alumno, lo que representa una inversión social de 15 mil 893 millones 595 mil pesos.

Respecto a las y los beneficiarios de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que otorga 5,800 pesos por estudiante, recibirán 11,600 pesos, correspondientes a dos bimestres (enero–febrero y marzo–abril), en beneficio de 425,802 estudiantes de Educación Superior, con una inversión de 4 mil 939 millones 303, 200 pesos.

Añadió que, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la jefa del Ejecutivo Federal, la Beca Gertrudis Bocanegra de apoyo al transporte, que otorga 1,900 pesos bimestrales por estudiante, se pagará el bimestre marzo–abril a 41,887 universitarios michoacanos, por lo que se destinarán 79 millones 585,300 pesos.