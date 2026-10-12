ANUIES: universidades de Latam y el Caribe fijar postura frente a cambios de régimen

ANUIES La ANUIES, hizo un llamado urgente, para que las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe fijen una postura firme y colegiada frente a los cambios de régimen y la mercantilización del conocimiento

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México (ANUIES), hizo un llamado urgente, para que las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe fijen una postura firme y colegiada frente a los cambios de régimen y la mercantilización del conocimiento.

Luis González Placencia, secretario general de la ANUIES articuló la posición institucional mexicana para la consolidación de la soberanía científica del Sur Global, la defensa de los derechos humanos y la convocatoria a un ejercicio de autocrítica universitaria rumbo a la CRES 2028.

Así lo señaló, al participar de manera virtual desde la Ciudad de México en el Panel: “La Educación Superior frente a los desafíos de la integración en América Latina y el Caribe hacia la IV Conferencia Regional de Educación Superior, CRES 2028”, en el marco de la 4ª Conferencia General del Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES), celebrada en la Universidad Pedagógica “Francisco Morazán” en Tegucigalpa, Honduras.

Señaló que “fijar una postura política clara, categórica e inequívoca desde la ANUIES y el Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES) constituye una obligación de gobernanza democrática e institucional ante la volátil coyuntura gubernamental de la región”.

Advirtió que frente a la reorganización de las fuerzas políticas continentales, las instituciones rectoras de la educación superior no pueden asumir una neutralidad pasiva; por el contrario, deben erigirse como un contrapeso institucional con la solvencia ética para salvaguardar el proyecto de desarrollo social y científico de nuestras naciones, frente a regresiones ideológicas que amenazan con desmantelar el Estado social de derecho.

González Placencia transmitió un firme abrazo de solidaridad institucional a la comunidad académica de Argentina ante la hostilidad política y presupuestal que enfrentan, externó, al tiempo que advirtió que el giro hacia la ultraderecha en el continente representa la principal amenaza estratégica para los logros históricos de la educación pública regional, puesto que las políticas educativas están condicionadas por la orientación del Poder Ejecutivo.

Al respecto, abundó, la ANUIES refrenda su compromiso histórico e irrenunciable con la transformación de la educación pública, la defensa de la democracia y la integración soberana de los pueblos de América Latina y el Caribe.

A su vez, Odir Fernández, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dijo que el sistema de educación superior en América Latina y el Caribe enfrenta graves desafíos de fragmentación institucional y desigualdad en el acceso, lo que impide un desarrollo regional verdaderamente inclusivo.

Para superar esas barreras, dijo, es indispensable consolidar una infraestructura pública integrada que garantice la educación como un derecho humano fundamental y un bien público social.

Ante ello, añadió, las universidades deben unirse mediante agendas de investigación aplicada enfocadas en resolver problemáticas críticas como el cambio radical del clima, la seguridad alimentaria y la salud pública.

La rectora de la Universidad Federal de Río Grande (FURG) de Brasil, Suzane Goncálves, precisó que la educación superior en América Latina y el Caribe se consolida como un derecho humano fundamental y un bien público que requiere protección frente al avance de ideologías autoritarias y restricciones a la libertad académica.

Indicó que para alcanzar una verdadera integración regional rumbo a la CRES 2028, las universidades deben superar barreras burocráticas, asimetrías financieras y obstáculos para la movilidad inclusiva de los estudiantes.

También, es imperativo fomentar la soberanía científica y tecnológica mediante la cooperación solidaria, el diálogo intercultural con comunidades indígenas y afrodescendientes, y agendas compartidas que respondan a los grandes desafíos globales.