Paquete Económico debe ser motor de inversión, infraestructura y bienestar: Morena

El Paquete Económico 2027 fue entregado a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre de 2026.

El Paquete Económico 2027 debe impulsar la inversión en infraestructura estratégica y traducir el crecimiento económico en bienestar para las familias, afirmó Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados.

La legisladora planteó fortalecer los mecanismos de inversión mixta, mediante la participación conjunta del Estado y el sector privado, para ampliar el financiamiento de proyectos estratégicos, generar empleos y detonar el desarrollo económico en distintas regiones del país.

Jiménez Godoy señaló que estos esquemas deben operar con reglas claras y mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas, a fin de garantizar que los recursos se utilicen adecuadamente y que las obras respondan al interés público.

La propuesta se presenta durante la discusión del Paquete Económico 2027, cuya iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación proyecta recursos por más de 10 billones 636 mil millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal.

En este contexto, las comisiones legislativas prevén avanzar en el análisis y votación de los dictámenes de la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de Ingresos, antes de que sean discutidos por el Pleno de la Cámara de Diputados.

La también secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales sostuvo que la infraestructura debe contribuir al desarrollo productivo y a la generación de oportunidades, por lo que consideró necesario acompañar la planeación de los ingresos públicos con mecanismos que permitan ampliar la inversión.

“El Paquete Económico no debe entenderse únicamente como una discusión de cifras e ingresos; también debe ser una oportunidad para construir las condiciones que permitan invertir más, desarrollar infraestructura estratégica y convertir el crecimiento económico en bienestar para el pueblo de México”, expresó.