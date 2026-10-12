Tras protestas, IMSS escuchará a trabajadores de 277 hospitales para atender fallas

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció una estrategia de escucha activa en 277 hospitales del país para identificar y atender problemas que afectan la operación diaria de las unidades médicas, entre ellos el abasto de medicamentos, la cobertura de personal y el mantenimiento de equipos e instalaciones.

La estrategia fue anunciada luego de que el personal médico realizó protestas a nivel nacional; el director general del Instituto, Zoé Robledo, informó que personal directivo acudirá a hospitales de segundo y tercer nivel para dialogar directamente con las y los trabajadores, conocer las necesidades de cada servicio y establecer compromisos para resolverlas.

En dichas unidades laboran alrededor de 267 mil trabajadores, por lo que la estrategia comenzará en los hospitales, donde, de acuerdo con Robledo, se concentra una parte importante de las exigencias y los problemas operativos que requieren atención prioritaria.

Temas prioritarios

La consulta con el personal abarcará ocho temas: abasto de insumos y material de curación; surtimiento de recetas; cobertura de personal; disponibilidad y mantenimiento de equipo médico; mobiliario; conservación de instalaciones; condiciones laborales, y organización y gestión interna.

Robledo señaló que las peticiones no deberán quedarse en el diagnóstico, sino convertirse en compromisos con tres elementos: definir qué problema se atenderá primero, fijar una fecha para resolverlo y asignar a una persona responsable.

En materia de medicamentos, el funcionario destacó el que está a disposición la plataforma www.recetacompleta.gob.mx y de la línea telefónica 800 953 2218 para dar seguimiento a recetas que no sean surtidas en su totalidad y ofrecer alternativas a los derechohabientes para recibir sus tratamientos.

Revisarán incremento salarial del IMSS

En la misma conferencia, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, informó que el próximo 14 de octubre se realizará la consulta sobre la propuesta de revisión salarial del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

La jornada contará con cerca de 670 puntos de votación y un padrón de 476 mil 260 trabajadores en activo con derecho a participar. El procedimiento será acompañado por personal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y por inspectores de la Secretaría del Trabajo.

Por su parte, Zoé Robledo informó que el incremento salarial aprobado por el Congreso del sindicato fue de 6.8 por ciento global, que considera tanto el sueldo tabular como las prestaciones previstas en el contrato colectivo de trabajo.

Bolaños sostuvo que la consulta es parte del ejercicio de democracia sindical, al permitir que las y los trabajadores expresen libremente su decisión sobre la propuesta salarial.