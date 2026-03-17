No respaldará MC revocación de mandato en Plan B; “es jugar con fuego”: Alvarez Maynez

El dirigente nacional de MC, Jorge Alvarez Maynez con el fundador de ese partido, Dante Delgado Foto de Archivo (Cuartoscuro)

Movimiento Ciudadano, no acompañará ningún planteamiento de revocación de mandato dentro del llamado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues advirtió que ello puede a generar inestabilidad política en el país.

El coordinador nacional de Jorge Álvarez Máynez, aseveró que su partido no fijará una postura definitiva hasta conocer el contenido formal de la iniciativa, pues aún no cuentan con “la letra chiquita” del proyecto aunque de antemano recalcó que no transitarán con la revocación de mandato.

No obstante, el dirigente naranja dejó abierta la posibilidad de construir acuerdos en otros componentes de la reforma, particularmente en lo relacionado con la reducción de privilegios y gastos en el sistema electoral.

Indicó que su partido ha impulsado propuestas para eliminar duplicidades, como en tribunales electorales locales, así como revisar gastos superfluos en estructuras legislativas, por lo que, si la iniciativa va en ese sentido, podrían acompañar cambios “sensatos”.

“Cuando se trata de combatir excesos, siempre vamos a estar abiertos a la discusión”, puntualizó.

Entrevistado en el Senado, Alvarez Maynez se refirió al Plan B que enunció la presidenta Sheinbaum y sostuvo que su partido considera una mala idea adelantar esta discusión, pues costó mucho que llegara la primera mujer presidenta a la Presidencia de la República en México y que sería un contrasentido intentar que hubiera una revocación de mandato para esa primera mujer presidenta.

“Movimiento Ciudadano no va a buscar la revocación de mandato de la presidenta de México, nos parece una mala idea…”, insistió

Alvarez Maynez ejemplificó cómo una revocación de mandato puede no solamente causar, si ni tener consecuencias políticas de inestabilidad, como en el caso de Oaxaca donde se puso en jaque al gobernador de esa entidad, Salomón Jara.

Por ello consideró que meter a México en una discusión de si va a seguir o no la presidenta Sheinbaum al frente del país “sería, jugar con fuego o jugar a los aprendices de brujo”.

“En estos tiempos en los que es tan turbulenta la relación con los Estados Unidos, la política internacional, los temas migratorios, los temas de libre comercio, la revisión del T-MEC, meter a México en esa dinámica es jugar con fuego”, insistió

El líder del partido naranja sostuvo que, tras la llegada de la primera mujer a la Presidencia, impulsar un mecanismo que ponga en duda su permanencia resultaría contradictorio, además de que existen antecedentes de inestabilidad política en ejercicios similares a nivel local.

Álvarez Máynez también criticó la forma en que se ha manejado el proceso de la reforma electoral, al señalar versiones contradictorias sobre su presentación y contenido, lo que —dijo— evidencia desorden y un intento de obtener ventaja política.

Consideró que el tema ha sido sobredimensionado frente a otras prioridades nacionales como seguridad, justicia y combate a la desigualdad, además de acusar que ha habido desinformación en torno a aspectos como las diputaciones plurinominales.

Recalcó que Movimiento Ciudadano buscará incidir con su propia propuesta de reforma electoral, la cual incluye temas como voto electrónico, voto de mexicanos en el extranjero y regulación de acciones afirmativas, insistiendo en que su postura será de diálogo, pero no de respaldo automático.