Perfila Senado aprobar Plan B de Sheinbaum, antes de semana Santa

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier dialoga con sus pares de PT y PVEM, Alberto Anaya y Manuel Velasco

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, adelantó que el llamado “Plan B” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum podría ser aprobado antes del inicio de Semana Santa, una vez que se cumpla con el proceso legislativo ordinario en la Cámara alta.

El también coordinador de Morena señaló que la iniciativa será turnada de inmediato a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.

Si bien Morena y sus aliados han manifestado un respaldo “total e incondicional” general al denominado “Plan B”, el senador reconoció que aún no se puede dar por garantizada la votación, ya que primero deben conocer a detalle el contenido final de la iniciativa.

Reconoció que existen resistencias, como la del senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, con quien dijo se buscará diálogo político para convencerlo.

“Vamos a hacer todo el trabajo de sensibilización sobre las bondades (…) una mayoría no puede aplastar un sistema estructurado por décadas”, afirmó

El coordinador de Morena confió en que se logrará el consenso necesario aprobar este Plan B y explicó que, tras su recepción, la iniciativa seguirá el trámite ordinario: turno a comisiones, elaboración del dictamen, discusión y, posteriormente, su votación en el pleno, lo que permitiría su eventual aprobación la próxima semana.

“Yo espero que sí, seguramente podría ser la próxima semana”, dijo al ser cuestionado sobre si el Senado alcanzará a aprobarla antes del periodo vacacional.

Mier detalló que el eje central de la reforma, es profundizar la política de austeridad republicana mediante la reducción y ajuste de estructuras en gobiernos locales, particularmente en la integración de cabildos y órganos municipales.

Detalló que la propuesta busca establecer criterios para disminuir el número de regidores en función de la población de cada entidad, con el objetivo de hacer más “funcionales” los gobiernos y reducir el gasto público, manteniendo un mínimo de siete integrantes para garantizar la representación de minorías.

El legislador vinculó esta iniciativa con las primeras reformas impulsadas por Morena en materia de salarios y austeridad, señalando que se trata de una continuidad del proyecto político que derivó incluso en modificaciones al artículo 127 constitucional.

Recalcó que el Senado no quedará al margen de esta lógica de austeridad, al señalar que debe existir una “simetría funcional” con la Cámara de Diputados y avanzar hacia un ejercicio más transparente y racional del presupuesto.

“El Senado de la República debe iniciar un proceso de transparencia y de racionalidad en el presupuesto que es del pueblo de México”, sostuvo.