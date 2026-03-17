Resultados Lotería Nacional martes 17 de marzo 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4006 (Lotería Nacional )

La Lotería Nacional juega hoy el Sorteo Mayor número 4006, y son millones las personas que están atentas a los resultados del premio mayor de este martes 17 de marzo de 2026.

Los resultados de la Lotería Nacional se darán a través de los canales oficiales, y en cuanto sean publicados, en Crónica compartiremos los números del Premio Mayor y los ganadores de este concurso en su Sorteo 4006.

Resultados Lotería Nacional hoy martes 17 de marzo 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4006

A las 8:30 p.m. de este martes 17 de marzo se llevará a cabo la ceremonia del Sorteo 4006 de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Estaremos actualizando los números ganadores anunciados, así como los números del Sorteo Mayor.

A continuación, cuando hayan sido annciados, podrás consultar los resultados oficiales del Sorteo Superior 4006, correspondiente al martes 17 de marzo de 2026.





Premio mayor: Número ganador: Pendiente

Segundo premio: Número ganador: pendiente

Tercer premio: Número ganador: pendiente





¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4005?

Los resultados del Sorteo Mayor 4005 pueden verificarse en expendios autorizados de la Lotería Nacional, espacios donde tradicionalmente se colocan los listados oficiales de premios.

También existe la posibilidad de consultar los resultados mediante el verificador digital disponible en el sitio oficial de la institución, herramienta que permite ingresar número y serie del billete para conocer de inmediato si se obtuvo algún premio.

A la par, los resultados se difunden en redes sociales y canales institucionales, lo que facilita la consulta desde teléfonos móviles o computadoras.

¿Cómo cobrar un premio de la Lotería Nacional?

Si tu número resulta ganador, el cobro dependerá del monto del premio obtenido. Los premios menores pueden cobrarse directamente en puntos de venta autorizados de la Lotería Nacional, mientras que los premios mayores deben reclamarse en instituciones bancarias o en oficinas autorizadas.

Para realizar el trámite es necesario presentar el billete o cachito ganador en buen estado, además de una identificación oficial vigente. En algunos casos también se pueden aplicar impuestos federales y estatales según el monto del premio obtenido.

Cómo jugar la Lotería Nacional y participar por grandes premios

La Lotería Nacional es uno de los juegos más tradicionales de México, donde millones de personas esperan cada sorteo para probar su suerte.

Para participar, basta con adquirir un billete o “cachito” en los puntos de venta autorizados, disponibles en todo el país, o mediante la plataforma digital oficial. Cada billete cuenta con un número y serie únicos, y su precio puede variar según el sorteo y el premio mayor en disputa.

Una vez comprado, los jugadores pueden seguir la transmisión del sorteo en vivo a través de los canales oficiales o consultar los resultados en los medios de comunicación y redes sociales de la Lotería Nacional.

Te compartimos un video de Lotería Nacional para que sepas cómo jugar los sorteos tradicionales a detalle:

En caso de resultar ganador, los premios menores se cobran en los puntos de venta autorizados, mientras que los mayores requieren acudir a oficinas oficiales o instituciones bancarias, presentando el billete en buen estado y una identificación vigente.